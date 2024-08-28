Автомобилистам рассказали о рисках парковки на бордюре
Автоэксперты: Штраф за парковку на тротуаре составляет от 1 до 3 тысяч рублей
Часто водители при отсутствии нормальных мест для парковки ставят свой автомобиль на бордюр в наклон. Таким образом одна сторона оказывается выше, чем другая. О возможных последствиях такой парковки рассказали RG.ru эксперты ГК «Автодом».
Они напомнили, что правила парковки регулируются Кодексом об административных правонарушениях. За оставление машины на тротуаре предусмотрен штраф в размере тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — трёх тысяч рублей. При этом автомобилист может заехать колёсами на бордюр и парковаться на тротуаре, если рядом установлен знак 6.4 «Парковка» вместе с пояснительной табличкой о возможном расположении авто относительно тротуара.
«При наличии таблички 8.6.3 возможен заезд на тротуар и парковка на нём параллельно проезжей части. Табличка 8.6.2 разрешает заехать на бордюр правыми или левыми колёсами, 8.6.6 позволяет припарковаться на бордюре задней осью, а 8.6.7 — передней осью перпендикулярно проезжей части», — объяснили специалисты.
Также они добавили, что на техническом состоянии автомобиля парковка на бордюре никак не сказывается.
Ранее автовладельцам рассказали о трёх рисках для машины при парковке с вывернутыми колёсами. В этом случае повышается нагрузка на шины, в особенности страдают боковые стенки. В будущем это может привести к неравномерному износу шин, а также к их повреждению. Кроме того, при таком виде парковки страдает рулевой механизм. В-третьих, если в машину кто-то врежется, то есть риск, что она сама поедет.