5 самых распространённых нарушений ПДД в Москве и какое наказание за них грозит в 2024 году Только за месяц в Москве выносят около двух миллионов постановлений о нарушениях ПДД. Госавтоинспекция даже составила своеобразный хит-парад. Как он выглядит? 5 июля, 04:05 Только за месяц в Москве выносят около двух миллионов постановлений о нарушениях ПДД. Обложка © АГН "Москва" / Мобильный репортёр

Какие правила водители нарушали чаще всего

1. Превышение установленной скорости движения от 20 до 40 км/ч

Нередко водители превышают разрешённую скорость движения авто, за что и получают штрафы. Превышение на 20 км/ч не наказывается, а вот уже выше, вплоть до 40 км/ч, влечёт наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

2. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги

Иногда по невнимательности, иногда нарочно автомобилисты не выполняют требования знаков и дорожной разметки, за что, согласно части 1 статьи 12.16 КоАП, их штрафуют на 500 рублей.

3. Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе

Довольно часто, чтобы сэкономить время в дороге и не стоять лишний раз в пробке, водители прибегают к незаконной хитрости — движению по выделенной для маршрутных ТС полосе, а иногда просто останавливаются на ней, что тоже по правилам дорожного движения запрещено. За такое нарушение, совершённое в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, наказывают штрафом в размере 3000 рублей.

За какие нарушения чаще всего наказывают водителей в Москве. Инфографика © Life.ru

4. Нарушение правил маневрирования

Неподача сигнала перед началом манёвра, незанятие заблаговременно перед поворотом направо, налево или разворотом соответствующего крайнего положения на проезжей части, предназначенного для движения в нужном направлении, разворот или движение задним ходом в местах, где такие манёвры запрещены, а также отказ уступить дорогу транспортному средству, имеющему преимущество в движении, наказываются штрафом в размере 500 рублей.

5. Поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных знаков или разметки проезжей части

И хотя на первый взгляд это нарушение очень похоже на второе из нашего антирейтинга, наказание здесь чуть крупнее. Согласно части 2 статьи 12.16 КоАП за это наказывают штрафом от 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.

Как сэкономить на штрафе

Существует законная скидка на уплату штрафа. С момента вынесения постановления у автомобилиста есть 20 дней, чтобы оплатить штраф в размере половины суммы. Далее нарушителю даётся 70 дней на добровольную уплату штрафа, но уже без скидки.

Необходимо понимать, что менее или более опасных нарушений не существует. Любое отклонение от заданных правил на дороге может привести к серьёзным последствиям, вплоть до гибели людей. Поэтому настоятельно рекомендуем всегда соблюдать ПДД. То же относится и к пешеходам!

Авторы Андрей Ананьев