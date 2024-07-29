Озвучены 3 риска для машины при парковке с вывернутыми колёсами

Внимание россиян обратили на опасный для машины вид парковки: автомобиль не стоит оставлять с вывернутыми вбок колёсами.

Как рассказал директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов, в этом случае повышается нагрузка на шины, в особенности страдают боковые стенки. В будущем это может привести к неравномерному износу шин, а также к их повреждению. Кроме того, при таком виде парковки страдает рулевой механизм.

"Создаётся дополнительная нагрузка на рулевой механизм, особенно на рулевые тяги и наконечники. Со временем это может привести к их преждевременному износу, а в некоторых случаях — к деформации и даже поломке", — отметил Алексей Балашов в беседе с RG.ru.

В-третьих, если в машину кто-то врежется, то есть риск, что она сама поедет. Особенно опасна такая ситуация на склонах и в ограниченном пространстве, отметил эксперт. Он порекомендовал оставлять транспортное средство колёсами, расположенными прямо.