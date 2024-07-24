Автовладельцам посоветовали следить за кондиционером, чтобы он не сломался

Недостаток фреона и некоторые поломки могут вылиться в плохую работу кондиционера в автомобиле. Об этом "Москве 24" сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Особенно такое может происходить в жару, причём по нескольким причинам.

"Первое — закончился фреон, газ, который охлаждает воздух. Второе — могут быть просто неисправности в системе: например, появилось отверстие в трубке, не работают какие-то ещё агрегаты", — пояснил Хайцеэр.

Если кондиционер начал выдавать тёплый воздух вместо холодного, нужно ехать к автомеханикам и проверять фреон и целостность конструкции. Зимой кондиционер периодически тоже нужно использовать, ведь из-за простоя он может стать неисправным. Эксперт советует подсушивать воздух, если на стёклах появляется налёт от испарений.

Перед сезоном тополиного пуха и одуванчиков нужно проверить, чистые ли радиаторы у кондиционера. В жару кондиционер лучше не настраивать на слишком низкую температуру. Из-за этого можно простудиться. Разница между улицей и салоном должна составлять не больше семи градусов.