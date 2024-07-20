7 способов экономить летом на топливе Специально для водителей Life составил список рекомендаций, позволяющих летом снизить расходы на бензин, не нанося при этом ущерба двигателю. 19 июля, 22:19 Есть несколько способов, как экономить на топливе летом. Обложка © ТАСС / Александр Артёменков

Заправка стала одной из существенных статей расходов для российских автомобилистов. Тем не менее необоснованные траты на топливо не всегда связаны с мощностью машины, нередко они обусловлены ошибками и расточительством самих владельцев.

Определить расход топлива

Прежде чем начинать экономить бензин, нужно всё-таки сначала определить реальный расход топлива на вашем авто. Производители часто указывают заявленный расход топлива автомобиля, который может отличаться от реальных показателей. Фактический расход зависит от множества факторов: технического состояния машины, манеры вождения, дорожных условий, погоды и других параметров.

Фактический расход зависит от множества факторов: технического состояния машины, манеры вождения, дорожных условий, погоды и других параметров. Фото © Freepik

Чтобы точно определить расход своего автомобиля, можно воспользоваться бортовым компьютером, который отображает общий и мгновенный расход топлива. Однако следует проверять достоверность этих данных, сравнивая их с собственными расчётами.

Для самостоятельного вычисления расхода топлива на 100 километров можно использовать простой способ: залить полный бак, сбросить счётчик суточного пробега, проехать определённое расстояние, вновь заправить бак до полного, измерить объём залитого топлива и рассчитать расход по формуле: (объём литров второй заправки / количество пройденных километров) х 100 = расход топлива (л/100 км). Это позволит получить более точные сведения о фактическом расходе вашего автомобиля.

Например, автомобиль проехал 250 километров, после чего был заправлен. В бак при повторной заправке вошло 22 литра. Итого: (22/250) х 100 = 8,8 литра на 100 километров пути.

Изменить стиль вождения

Приучите себя к плавным стартам и постепенному набору скорости. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FTiare

Для начала стоит научиться самому простому — адекватному вождению, особенно безо всякого рода позёрства. Наибольший расход топлива наблюдается при резких стартах с места и неподходящем режиме ускорения (высокие обороты двигателя в сочетании с низкими передачами). Приучите себя к плавным стартам и постепенному набору скорости. И соревноваться с другими водителями на скорость от светофора до светофора категорически не рекомендуем! Это не только повышает расход топлива, но и просто-напросто опасно.

А что касается скорости движения, то наиболее экономной с точки зрения потребления топлива будет равномерная, постоянная, например при использовании круиз-контроля. В таком режиме двигатель потребляет меньше бензина, даже если установленный предел скорости составляет 100–110 км/ч. Старайтесь поддерживать один темп движения на трассе, выбрав оптимально допустимую скорость для конкретного участка дороги.

— Автовладельцам необходимо следить за своим стилем вождения. Как известно, резкие старты и остановки, частое переключение передач и высокие обороты двигателя приводят к увеличению расхода топлива. Поэтому для экономии расхода топлива старайтесь ездить плавно, поддерживая постоянную скорость и избегая резких манёвров. Старайтесь не превышать скорость. Также советую следить за состоянием тормозов и тормозных колодок, потому что их износ может привести к увеличению сопротивления и, как следствие, к повышенному расходу топлива, — отмечает экономист, член Экспертного совета при Комитете Государственной думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Следить за техническим состоянием машины

Залогом оптимального расхода топлива является систематическое проведение технического обслуживания и ремонта ключевых узлов и систем. Фото © Freepik / peoplecreations

Для обеспечения эффективной эксплуатации вашей машины необходимо поддерживать её в исправном состоянии, ибо залогом оптимального расхода топлива является систематическое проведение технического обслуживания и ремонта ключевых узлов и систем. Это касается не только двигателя внутреннего сгорания и сопутствующих компонентов, но и ходовой части автомобиля, колёс и установленных на них шин. Как раз о них мы и поговорим далее.

Шины

Перед длительной поездкой рекомендуем проверить давление в шинах. Целесообразно немного увеличить его относительно стандартных значений, примерно на две десятых. Это позволит сберечь около 1–2% топлива во время путешествия.

Воздушный фильтр

Засорившийся воздушный фильтр негативно сказывается на работе двигателя. Из-за недостатка воздуха питание мотора становится чрезмерно обогащённым, что вызывает резкий рост расхода топлива. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется производить замену воздушного фильтра, особенно в летнее время. Это позволит снизить потребление горючего примерно на 5%.

— Ещё один важный совет — систематически проводите техническое обслуживание автомобиля. Проверка и замена фильтров, свечей зажигания, регулярная замена масла и других жидкостей помогут сохранить двигатель вашего железного друга в хорошем состоянии, — считает экономист, член Экспертного совета при Комитете Государственной думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Правильно выбрать топливо

Как в жизни человека питание является основополагающим фактором, влияющим на его трудоспособность, так и для вашей машины выбор топлива — одно из самых важных решений. Желая сэкономить, многие автомобилисты переходят на использование менее дорогого низкооктанового бензина. Как не стоит покупать для себя дешёвые, низкокачественные продукты питания, так и нецелесообразно экономить на топливе для автомобиля. Не стоит переходить с рекомендованного производителем 95-го бензина на 92-й.

Не стоит переходить с рекомендованного производителем 95-го бензина на 92-й. Фото © Freepik

Использование последнего в жару может привести к детонации, что снизит мощность двигателя и ускорит износ деталей. Для предотвращения этого лучше заливать более дорогой, но качественный 98-й бензин. Также не стоит заправляться на непроверенных АЗС, купившись на низкие цены, поскольку это может привести к поломке. Хотя всё это и влечёт за собой дополнительные затраты на горючее, в долгосрочной перспективе такой подход позволит избежать существенных расходов на ремонт.

Следить за температурным режимом

Да, летом нередко бывают жаркие дни или даже недели, а потому как же приятно сесть в свой автомобиль и включить кондиционер, который сразу делает жизнь прекраснее. Вот только здесь тоже "зарыта своя собака" дополнительных расходов.

Использование автомобильного кондиционера влечёт за собой повышенный расход топлива. На расход топлива влияют также уровень влажности снаружи и внутри машины, температура окружающей среды и даже скорость ветра. В жаркую погоду автомобиль с включённым кондиционером потребляет на 25% больше горючего.

Кстати, с открытыми окнами тоже лучше не ездить, как бы ни хотелось насладиться прохладным ветерком в знойный день, так как это увеличивает аэродинамическое сопротивление и нагрузку на двигатель, а следовательно и расход топлива. Так что экономичнее всего передвигаться на машине в ночное или раннее утреннее время, когда на улице не так жарко, а потому не придётся "запекаться" в салоне автомобиля.

— Правильно используйте кондиционер. Напомню, что он потребляет энергию, что также влияет на расход топлива. Сейчас лето, и в жаркую погоду трудно обойтись без кондиционера, но для экономии топлива советую использовать прибор только в самые жаркие часы дня и на минимальной мощности, — объясняет экономист, член Экспертного совета при Комитете Государственной думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Планирование поездок

В городе вообще очень сложно экономить топливо, так как приходится ехать в рваном режиме в пробках, а значит, подкачивай или не подкачивай шины, открывай или не открывай окна, огромные объёмы горючего сгорают просто так. Но и из этой ситуации тоже есть выход. Избегайте движения в час пик или ищите пути без пробок, даже если этот путь будет длиннее. Можно использовать навигаторы, которые подскажут другие пути и объезд пробок.

Неслучайно опытные дачники всё чаще предпочитают отправляться за город в ранние утренние или поздние вечерние часы. Фото © Freepik

Ночные часы характеризуются меньшей загруженностью дорог, что потенциально позволяет сэкономить на расходе топлива. Неслучайно опытные дачники всё чаще предпочитают отправляться за город в ранние утренние или поздние вечерние часы.

— Немаловажным аспектом является планирование! Планируйте свои поездки заранее и старательно выбирайте маршрут. Избегайте пробок и по возможности выбирайте более короткие пути, — комментирует Паулаускас.

Как экономить топливо на механике

Водители часто задаются вопросом, как можно сэкономить на топливе. Часть из множества способов экономии бензина или дизельного топлива зависит от типа автомобиля. Механическая коробка передач даёт больше возможностей для управления расходом горючего.

Это можно сделать, следуя нескольким простым правилам: старайтесь не перегревать двигатель;

переводите коробку на нейтраль во время остановки;

избегайте резких движений и торможений;

поддерживайте постоянную скорость движения;

осторожно работайте со сцеплением при старте.

Бортовой компьютер и сцепление помогают контролировать обороты двигателя и, в результате, расход топлива.

Как экономить на топливе с автоматической коробкой

В городе более удобны автоматические, чем механические коробки передач. Фото © Freepik

Автоматические коробки фактически вытеснили архаичные ручные, потому что нет ничего более удобного для эксплуатации в режиме пробок. Они работают по другому принципу, водитель здесь мало влияет на расход топлива, однако можно повысить эффективность вождения.

Поддерживайте равномерную скорость.

Следите за оборотами двигателя по тахометру или бортовому компьютеру.

Не перегружайте коробку передач.

Избегайте резких стартов.

Чтобы машина меньше тратила топлива, следуйте простым правилам, доступным для выполнения всем. Плавные старты и умеренная скорость — ключ к экономной трате горючего.

Авторы Андрей Ананьев