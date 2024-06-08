Топ-5 самых опасных скоростных трасс Подмосковья 2024 года За первые четыре месяца 2024 года, по данным ГИБДД, в Московской области случилось 918 дорожно-транспортных происшествий. Life.ru проанализировал, какие загородные шоссе являются наиболее опасными для автомобилистов. 8 июня, 05:36 За первые четыре месяца 2024 года, по данным ГИБДД, в Московской области случилось 918 ДТП. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Статистика ГИБДД в Московской области за первый квартал года свидетельствует, что в результате ДТП погибло четверо детей и 133 взрослых. Ещё 1061 человек получил травму. Только в апреле 2024 года в области случилось 291 ДТП, в котором погибло 47 человек и было травмировано 326.

Гибельные трассы Подмосковья. Динамика

В 2006 году, по данным ГИБДД МО, самыми опасными трассами Подмосковья были признаны Ленинградское шоссе — на нём произошло 283 ДТП — и Новорижское шоссе — на нём случилось 274 происшествия. Дорогой с большим количеством аварий признали Ярославское шоссе, опасным назвали Горьковское шоссе. А самым спокойным оказалось Минское шоссе — на нём произошло "всего" 161 ДТП.

Правда, и ситуация тогда на дорогах была довольно тяжёлой. Например, в 2005 году в области было зафиксировано больше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

В 2015 году власти Московской области признавали, что самой опасной дорогой является Егорьевское шоссе, которое за год унесло 44 жизни. Причём скоростным тогда его было нельзя назвать. Опасным было признано и Волоколамское шоссе — на нём погибло 19 человек. Следом шло Каширское шоссе — на нём лишились жизни 15 водителей и пассажиров. Также непростой ситуация была признана на трассах Щёлково – Фрязино, Москва – Жуковский, на Пятницком шоссе, Носовихинском шоссе и на Старосимферопольском.

В 2019 году ситуация изменилась в лучшую сторону. Количество ДТП на дорогах Подмосковья снизилось до девяти тысяч. Самой "смертельной" тогда стала федеральная трасса А108. Двухполосная дорога, которую водители прозвали "бетонным кольцом", стала лидером по количеству столкновений автотранспорта. На ней случалась половина от всех ДТП.

В 2021 году в число самых опасных дорог вошли трассы "Урал", "Холмогоры", "Балтия", Каширское шоссе, шоссе "Беларусь", Волоколамское шоссе. Фото © ТАСС / Прокуратура Московской области

В 2020 году опасной в Московской области, по данным Минтранса, стала трасса "Крым" — на ней зафиксировали 104 ДТП, в которых расстались с жизнью 22 человека. Ситуация на трассе А108 по-прежнему оставалась сложной. На 546 километрах этой дороги за год произошло 186 ДТП, в которых скончалось 48 человек и было травмировано 242 человека. Однако считать её опасной перестали, так как количество ДТП на общую протяжённость дороги оказалось не так велико, как на других шоссе.

В 2021 году в число самых опасных дорог вошли трассы "Урал", "Холмогоры", "Балтия", Каширское шоссе, шоссе "Беларусь", Волоколамское шоссе. Замкнуло топ опасных трасс этого года опять Егорьевское шоссе. В 2022 году самыми "гибельными" дорогами, по данным ГИБДД, стали Варшавское и Калужское шоссе.

Опасные трассы Московской области в 2024 году

Если взглянуть на карту ДТП, покажется, что самое ближайшее Подмосковье просто полыхает отметками об авариях, уже случившихся в 2024 году. И всё же происшествий на дорогах стало меньше. Но названия трасс мелькают прежние.

Ленинградское шоссе. От МКАД до деревни Кошелёво с начала 2024 года на трассе произошло 28 ДТП, в которых погибло минимум три человека.

Ленинградское шоссе. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Например, 22 мая 2024 года на 29-м километре Ленинградского шоссе состоялось массовое ДТП с участием девяти автомобилей. Авария произошла на выезде из столицы, у поворота на Шереметьевское шоссе, в шесть утра. Из девяти машин, попавших в ДТП, пять были автомобилями такси и каршеринга. На этот раз все остались живы. ДТП вызвало многочасовую пробку, которая растянулась более чем на два километра.

Трасса М4 "Дон" тоже остаётся опасной. На её протяжении от МКАД до моста через Оку, по данным сайта dtp-stat.ru, в этом году случилось 26 ДТП. Четыре из них — со смертельным исходом. Так, жители столицы наверняка ещё помнят страшное ДТП, которое произошло 7 февраля 2024 года в районе Ступина. Тогда на шоссе в метель столкнулись 25 легковых и четыре грузовых автомобиля. Два человека — женщина и её дочь — погибли, 15 человек пострадали, семеро из них были госпитализированы. Одновременно с этим ДТП подобное происшествие случилось и на шоссе "Холмогоры" — там столкнулись 22 машины.

Симферопольское шоссе. С начала года на нём произошло 23 ДТП, четыре из них — со смертельным исходом. Например, подобное ДТП было 6 апреля 2024 года на 71-м километре шоссе. Там на большой скорости белый легковой автомобиль зацепил или подрезал внедорожник "Фольксваген". В результате он врезался в стоящую на обочине фуру и 39-летний водитель погиб.

Автомобили перед въездом на платный участок трассы М4. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Киевское шоссе. На нём в этом году зафиксировано 21 ДТП, три из них — со смертельным исходом. Одно из смертельных происшествий случилось 23 апреля на 41-м километре шоссе. Там столкнулись три машины. Одна из них — "Инфинити", другая — автомобиль каршеринга, марка третьей не упоминается. В результате ДТП два человека скончались на месте. 24 мая произошло ещё одно подобное ДТП в районе Обнинска. Там столкнулись "судзуки", лесовоз и фура. Несколько человек получили ранения. По официальной статистике, на долю двух шоссе — Киевского и Калужского — приходится 1,6% всех ДТП Московской области.

Новорижское шоссе. Здесь в МО с начала года зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. Три из них — со смертями. Так, 22 марта возле Красногорска водитель КИА насмерть сбил автоледи — водителя БМВ, которая остановилась на обочине и доставала знак аварийной остановки. Сам водитель КИА получил травмы и был доставлен в больницу.

ДТП часто происходят на Новорязанском шоссе, на Горьковском. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Другие трассы Подмосковья тоже небезопасны. ДТП часто происходят на Новорязанском шоссе, на Горьковском. По-прежнему сложной ситуация остаётся на автодороге А108.

В каких городах Московской области высокая аварийность

Кроме скоростных трасс опасными для водителей могут стать и улицы подмосковных городов. Самым опасным городом, по статистике, считается Балашиха — в ней происходит 8% ДТП. На втором месте Одинцово с 6%. На третьем — Химки. На этот город в 2024 году пришлось 5% ДТП. Замыкают пятёрку городов Подольск (4,7%) и Люберцы (4,6%).

Чаще всего, по статистике, в ДТП попадают водители, имеющие стаж от 5 до 10 лет и от 20 лет и выше. Из них 87,1% — мужчины. Половина водителей — в возрасте от 25 до 50 лет. Самым опасным по аварийности в Москве и области считается четверг — в этот день она возрастает на 17%. 34% происшествий случаются из-за такси и автомобилей каршеринга. Чаще всего в ДТП попадают легковые и грузовые автомобили.

Авторы Александр Лаврентьев