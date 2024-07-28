Zeekr будет блокировать "серые" электрокары за пределами Китая
Китайский автопроизводитель Zeekr будет блокировать мультимедиа машин, которые выпускались для внутреннего рынка, но по итогу используются за пределами КНР. Об этом рассказал представитель компании.
"Автомобили Zeekr, которые сошли с конвейера после 15 июля, при обнаружении за пределами Китая или использующие не авторизованные заводом-изготовителем сим-карты, получат уведомления с предупреждением. Уведомление информирует водителей о том, что их автомобиль находится за пределами зоны обслуживания, указанной в договоре на покупку автомобиля, и предложит вернуть автомобиль на территорию Китая", — сообщил представитель в интервью Tengri Auto.
В компании обратили внимание, что в случае игнорирования данного уведомления второе предупреждение отключит функции экрана и предложит пользователю обратиться за поддержкой в Zeekr. Отмечается, что такая мера введена для защиты клиентов, приобретающих автомобили через официального дистрибьютора.
Как отметили в Tengri Auto, дистрибьютор в Казахстане и других странах помочь не сможет. Там добавили, что "серый" автомобиль можно будет вернуть в Китай, но деньги за него получится вернуть только через посредника, у которого покупалась машина.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ запускает собственный онлайн-маркетплейс Restart. Там будут продавать сертифицированные автомобили с пробегом, которые пройдут тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку. Более того, покупатель получит целый год продлённой гарантии.
ТАСС / CFOTO / IMAGO