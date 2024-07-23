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23 июля, 11:25

АвтоВАЗ запустил собственный маркетплейс по продаже машин с пробегом

АвтоВАЗ объявил о запуске собственного онлайн-маркетплейса Restart по продаже сертифицированных машин с пробегом. Отобранные для платформы автомобили проходят тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку, после чего покупатель сможет получить целый год продлённой гарантии от страхового партнёра.

В сообщении компании говорится, что с июля автомобили Lada будут доступны к покупке по программе Restart в официальных дилерских центрах в 30 регионах России. В дальнейшем предложение распространится на всю дилерскую сеть бренда.

К примеру, в Санк-Петербурге на маркетплейсе Restart ищут покупателя для LADA Niva 2020 с пробегом 42 тысячи км, и просят за неё 899 тысяч рублей. А в Волгограде выложено объявление о продаже LADA Vesta 2017 года с пробегом 83 тысячи км по цене 770 тысяч рублей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что делать, если вам прислали бракованные автомобильные запчасти. При наличии дефектов у купленных элементов их можно вернуть продавцу с полным возмещением стоимости товара. Для этого с собой нужно иметь документы, подтверждающие факт покупки.

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Официальный сайт Restart

Алексей Берковиц
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