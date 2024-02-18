Россиянам рассказали, можно ли вернуть бракованные запчасти для авто

Сложно найти автовладельца, который бы не сталкивался с необходимостью замены и приобретения новых запчастей. А цены на некоторые комплектующие для машин могут основательно испортить настроение и заставить затянуть пояс потуже до следующей зарплаты. В ситуациях, когда купленные детали оказались бракованными, вряд ли найдёт что-то хорошее даже самый закоренелый оптимист. Однако и такие ситуации могут быть поправимы. О том, как помочь этой беде, рассказали в "Роскачестве".

"Если купленные автозапчасти оказались с дефектом, по закону о защите прав потребителей их можно вернуть и получить назад деньги или аналогичные, но исправные детали. По общему правилу это можно сделать в течение гарантийного срока и даже по его окончании, если таковой вообще предполагается для вашей покупки", — объяснили специалисты ведомства в беседе с RT.

Для этого надо иметь в наличии документы, подтверждающие покупку. Для оформления этой процедуры требуется составить претензию с описанием случившегося и требованием о решении ситуации, также необходимы чек и удостоверение личности. При возникновении у продавца сомнений в том, что причиной недостатка является заводской брак, он может инициировать проведение экспертизы. Если его подозрения не оправдаются, то и оплата процедуры останется на его совести.

А иногда бывает так, что детали исправны, но покупателю не подходят или он по какой-то причине не будет ими пользоваться. В этом случае можно вернуть приобретение продавцу, но есть нюансы. Согласно законодательству РФ, возврат товара, к качеству которого нет претензий, можно осуществить только в тех случаях, когда покупателю не подходят его форма, габариты, фасон, расцветка, размер или комплектация. Поэтому такие доводы как "перестала нравиться" или "больше не нужна" в расчёт приниматься не будут.

В этом случае можно заменить товар на подходящий. При этом о возврате средств будет идти речь только в том случае, если его нет в наличии. Также стоит учитывать важный момент — существует особая категория товаров, которые вообще не подлежат возврату при отсутствии брака. Это, в частности, автомобили, товары для мотоциклов и велосипедов, прицепы, агрегаты с номерной маркировкой (например, двигатели и шасси) и т.д.