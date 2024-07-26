АвтоВАЗ остановит выпуск автомобилей на три недели
АвтоВАЗ остановит производство на время трёхнедельного корпоративного отпуска
Производство автомобилей Lada в Тольятти. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muph
АвтоВАЗ остановит выпуск автомобилей на время трёхнедельного корпоративного отпуска — с 29 июля по 18 августа. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе автопроизводителя.
Как пишет "Автостат", на этот период сформирован запас готовых автомобилей. Само предприятие, как и его "дочки", будет подвергнуто работам по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования и улучшению условий труда. Также планируется создать запас автокомпонентов, чтобы быстро запустить и организовать бесперебойную работу предприятия.
Ранее АвтоВАЗ объявил о запуске собственного онлайн-маркетплейса Restart. Там будут продавать сертифицированные автомобили с пробегом, которые пройдут тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку. Более того, покупатель получит целый год продлённой гарантии.