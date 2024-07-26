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26 июля, 11:48

АвтоВАЗ остановит выпуск автомобилей на три недели

АвтоВАЗ остановит производство на время трёхнедельного корпоративного отпуска

Производство автомобилей Lada в Тольятти. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muph

Производство автомобилей Lada в Тольятти. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muph

АвтоВАЗ остановит выпуск автомобилей на время трёхнедельного корпоративного отпуска — с 29 июля по 18 августа. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Как пишет "Автостат", на этот период сформирован запас готовых автомобилей. Само предприятие, как и его "дочки", будет подвергнуто работам по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования и улучшению условий труда. Также планируется создать запас автокомпонентов, чтобы быстро запустить и организовать бесперебойную работу предприятия.

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Ранее АвтоВАЗ объявил о запуске собственного онлайн-маркетплейса Restart. Там будут продавать сертифицированные автомобили с пробегом, которые пройдут тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку. Более того, покупатель получит целый год продлённой гарантии.

Матвей Константинов
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