АвтоВАЗ остановит выпуск автомобилей на три недели

АвтоВАЗ остановит выпуск автомобилей на время трёхнедельного корпоративного отпуска — с 29 июля по 18 августа. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Как пишет "Автостат", на этот период сформирован запас готовых автомобилей. Само предприятие, как и его "дочки", будет подвергнуто работам по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования и улучшению условий труда. Также планируется создать запас автокомпонентов, чтобы быстро запустить и организовать бесперебойную работу предприятия.