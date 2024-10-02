В Москве ставят авто «друг на друга» из-за роста цен за парковочное место на 18% Средняя стоимость машиноместа в Москве выросла на 18% – до рекордных 3,5 млн 2 октября, 12:49 Парковка в Москве. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В Москве средняя стоимость машиноместа на парковке достигла рекордных 3,5 миллиона рублей, за год подскочив на 18%. На фоне роста цен и дефицита столичных стоянок находчивые автовладельцы ставят машины «друг на друга». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В столичном управлении Росреестра подтвердили, что стоимость парковок в новостройках ежегодно растёт. Их цена может доходить до 30 миллионов рублей в зависимости от района и престижности ЖК. В Хамовниках слот на два места продают за 27 миллионов, а в «Москве-Сити» на одно — за 15 миллионов. Эксперты добавляют, что подстёгивает стоимость и тот факт, что инвесторы скупают парковочные места, чтобы в дальнейшем сдавать их в аренду или дорого перепродать.

Как итог, в моду входят экономичные двухэтажные ярусы, на которых можно хранить несколько машин. По словам автомобилистов, технология позволяет сэкономить в среднем до двух миллионов рублей — подъёмник на два слота стоит не более 500 тысяч.

Ранее сообщалось, что иномарки в России могут подорожать в среднем на 200–300 тысяч рублей уже в ближайшие месяцы на фоне повышения утильсбора в стране. С октября он вырос на 70–85%.

Авторы Татьяна Миссуми