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1 октября, 11:46

Россиян предупредили об очередном подорожании иномарок

SHOT ПРОВЕРКА: Иномарки в РФ могут подорожать на ₽200-300 тысяч из-за утильсбора

Иномарки могут подорожать в среднем на 200–300 тысяч уже в ближайшие месяцы на фоне повышения утильсбора в РФ. С сегодняшнего дня он вырос на 70–85%, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В России повысился утилизационный сбор на автомобили. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА

В России повысился утилизационный сбор на автомобили. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с телеграм-каналом автоэксперты рассказали, что машины подорожают прямо пропорционально повышению утильсбора. Так, например, KIA Sportage 2019 года с объёмом двигателя 2,4 литра (2,5 млн рублей) подорожает на 28% и будет стоить 3,2 млн. А новый Hyundai Solaris с объёмом двигателя 1,6 литра (2 млн рублей) вырастет в цене на 256 тысяч.

Наиболее значительный рост цен будет на транспорт с объёмом двигателя от двух литров и выше. Утильсбор на эти машины вырос на 718 тысяч и 1 млн соответственно. Пока сегодняшнее повышение утильсбора не сказалось на рынке, уверяют эксперты. Однако значительное подорожание можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Цены на автомобили будут расти с каждым годом из-за регулярной индексации утильсбора.

Больше всего подорожание машин затронет автодилеров и перекупщиков. При этом на рынке автомобилей под заказ колоссального роста цен не будет, утильсбор останется прежним — 5200 рублей с условием, если в течение года тачку не продадут. Однако недобросовестные компании могут искусственно завышать цены на свои услуги, поскольку разница между стоимостью авто в России и под заказ значительно увеличится.

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О новой долгосрочной шкале индексации утилизационного сбора автомобилей в России сообщили в Минпромторге в середине сентября. Она будет действовать с октября 2024 года по 2030 год. На первом этапе предусмотрено повышение сбора до 70-85%, после чего он снизится до ежегодных 10-20%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tanya_Terekhina

Юрий Лысенко
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