Названа дата повышения утильсбора в России на 85%
Минпромторг: Шкала индексации утильсбора начнёт действовать 1 октября
Долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года для автомобилей, прицепов и некоторых видов строительной техники утверждена в России, сообщил Минпромторг. Она начнёт действовать уже 1 октября: на первом этапе планируется поднять ставку на 70-85%, затем рост снизится до ежегодных 10-20%.
Целью введения шкалы является создание прогнозируемых условий для реализации промышленных проектов, стимулирования локализации производства на территории РФ и принятия инвестиционных решений, уточнили в ведомстве. Новый утильсбор не затронет технику, ввезённую в Россию до 1 октября. Ещё миновать налог удастся отечественной транспортной продукции.
«Утверждённые коэффициенты расчёта утилизационного сбора сформированы с учётом перспективного уровня инфляции и влияния других макроэкономических факторов. При этом Минпромторг России продолжает следить за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставлять предприятиям комплекс мер господдержки», — добавили в министерстве.
Ранее российские автодилеры попросили Минпромторг РФ объяснить, на какие нужды направляется доход от утильсбора. Частичный ответ на вопрос ещё год дал президент страны Владимир Путин. По его словам, часть поступающих от налога средств будет потрачена на развитие общественного транспорта.
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