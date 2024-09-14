Названа дата повышения утильсбора в России на 85%

Долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года для автомобилей, прицепов и некоторых видов строительной техники утверждена в России, сообщил Минпромторг. Она начнёт действовать уже 1 октября: на первом этапе планируется поднять ставку на 70-85%, затем рост снизится до ежегодных 10-20%.

Целью введения шкалы является создание прогнозируемых условий для реализации промышленных проектов, стимулирования локализации производства на территории РФ и принятия инвестиционных решений, уточнили в ведомстве. Новый утильсбор не затронет технику, ввезённую в Россию до 1 октября. Ещё миновать налог удастся отечественной транспортной продукции.

«Утверждённые коэффициенты расчёта утилизационного сбора сформированы с учётом перспективного уровня инфляции и влияния других макроэкономических факторов. При этом Минпромторг России продолжает следить за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставлять предприятиям комплекс мер господдержки», — добавили в министерстве.