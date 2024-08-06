Автодилеры запросили у двух министерств разъяснения о назначении утильсбора

Члены ассоциации "Российские автодилеры" обратились в министерства промышленной торговли и финансов с требованием разъяснить, куда направляются средства от утильсбора, ежегодная индексация которого запланирована до 2030 года. По мнению экспертов, реализация инициативы приведёт к тому, что спустя шесть лет приобретение машины будет доступно лишь 5–7% россиян.

Минпромторг в ответ на позицию дилеров обратил внимание, что предполагаемая индексация "не окажет влияния на стоимость отечественных автомобилей", отмечает РБК.

Утилизационным сбором в России называют налог, который импортёры и производители уплачивают за каждое произведённое (или ввезённое) на территорию страны транспортное средство. Он взимается для обеспечения последующей переработки легкового или грузового автомобиля, автобуса, мотоцикла и других видов транспорт, или первый покупатель, то каждому последующему собственнику этого делать не нужно.