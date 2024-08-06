Автодилеры запросили у двух министерств разъяснения о назначении утильсбора
Члены ассоциации "Российские автодилеры" обратились в министерства промышленной торговли и финансов с требованием разъяснить, куда направляются средства от утильсбора, ежегодная индексация которого запланирована до 2030 года. По мнению экспертов, реализация инициативы приведёт к тому, что спустя шесть лет приобретение машины будет доступно лишь 5–7% россиян.
Минпромторг в ответ на позицию дилеров обратил внимание, что предполагаемая индексация "не окажет влияния на стоимость отечественных автомобилей", отмечает РБК.
Утилизационным сбором в России называют налог, который импортёры и производители уплачивают за каждое произведённое (или ввезённое) на территорию страны транспортное средство. Он взимается для обеспечения последующей переработки легкового или грузового автомобиля, автобуса, мотоцикла и других видов транспорт, или первый покупатель, то каждому последующему собственнику этого делать не нужно.
С 1 октября 2024 года в России вырастет утилизационный сбор на автомобили. Правительство планирует увеличить его сразу на 70–85%. Life.ru рассказывает, в чём суть изменений и насколько вырастут цены на транспортные средства к 2030 году.
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