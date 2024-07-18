Индексация утильсбора: Для чего поднимают ставку и какие будут цены на автомобили в 2024 году С 1 октября 2024 года в России вырастет утилизационный сбор на автомобили. Правительство планирует увеличить его сразу на 70–85%. Life.ru рассказывает, в чём суть изменений и насколько вырастут цены на транспортные средства к 2030 году. 17 июля, 22:15 Индексация утильсбора на машины и автобусы. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

15 июля на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства "О внесении изменений в некоторые законодательные акты", которым предполагается индексировать утилизационный сбор на широкую номенклатуру колёсной и специальной техники. Предполагаемая дата вступления документа в силу — 1 октября 2024 года, а до 9 августа предполагается общественное обсуждение проекта постановления.

Утильсбор в России 2024-го

Напомним, что такое утилизационный сбор. Это обязательный разовый платёж в государственный бюджет, который вносят импортёры, производители и покупатели автомобилей и других транспортных средств (ТС), специальной техники, самоходных машин и прицепов. В теории эти деньги должны быть потрачены на утилизацию автомобиля, когда тот придёт в негодность, а материалы отправят на переработку. По сути, утилизационный сбор — это налог, взимаемый единоразово.

Кто уплачивает утильсбор в России в 2024 году?

Базовая ставка на легковые автомобили в 2024 году составляет 20 000 рублей, для грузовиков уже 150 000 рублей, а на спецтехнику — 172 500 рублей. Фото © ТАСС / Валентин Антонов

Производитель автомобиля, изготовленного в России.

Импортёр за машину, которую он ввозит в Россию.

Покупатель, если ранее за его машину не взимался утильсбор.

Как происходит расчет утильсбора?

Калькулятор утильсбора выглядит следующим образом: Базовая ставка х коэффициент = сумма утилизационного сбора.

Базовую ставку и коэффициент устанавливает правительство. На легковые автомобили в 2024 году она составляет 20 000 рублей, для грузовиков уже 150 000 рублей, а на спецтехнику — 172 500 рублей.

Коэффициенты зависят от параметров автомобиля — возраста, категории, объёма двигателя. Например, если вы хотите привезти из-за границы новую или почти новую машину с мотором не больше 3 литров, то базовую ставку нужно будет умножить на 0,17. Получится 3400 рублей.

Если авто старше трёх лет, то коэффициент вырастет до 0,26, а сумма платежа — до 5200 рублей.

Как часто будут индексировать ставку

Депутат Госдумы Владимир Гутенёв. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В мае этого года комитет Госдумы, который возглавляет Владимир Гутенёв, предложил правительству проводить ежегодную индексацию утильсбора начиная с 2024 по 2030 год включительно для всей колёсной техники и большинства наименований спецтехники. Согласно опубликованному проекту Минпромторг в целом сохранил предложенную комитетом ГД логику индексации утильсбора с резким его увеличением в этом году и последующим более плавным наращиванием показателя. Ставку утильсбора могут поднять на 70–85%, чтобы затем увеличивать ее на 10–20% каждый год до 2030 года.

Как будут повышать ставку: расчёты

На наиболее популярную категорию новых легковых автомобилей с объёмом двигателя от 1 до 2 л сбор в 2024 году вырастет на 85% — до 556 200 рублей, а затем еще на 20% в 2025-м — до 667 400 рублей. В 2030 году утильсбор в этой категории транспортных средств составит 1 170 000 рублей.

На новую коммерческую технику массой 2,5–3,5 т утильсбор в этом году вырастет на 70% — до 819 000 рублей, в 2025 году еще на 10% — до 900 000 рублей, а в 2030 году достигнет отметки 1 450 000 рублей. Индексация на крупнотоннажные грузовики массой 20–50 т составит 70% в 2024 году — до 3 900 000 рублей, в 2025 году этот показатель вырастет до 4 300 000 рублей, в 2030-м — до 6 900 000 рублей. На прицепы и полуприцепы сбор в 2024 году планируется увеличить на 85% — до 1 110 000 рублей, до 1 330 000 рублей в 2025 году и до 2 340 000 рублей в 2030 году.

На новую коммерческую технику массой 2,5–3,5 т утильсбор в 2024 году вырастет на 70% — до 819 000 руб. Фото © ТАСС / Михаил Гребенщиков

Ещё более строгие ограничения хотят ввести для электромобилей. В ближайшее время утильсбор для них могут поднять сразу до 1 100 000 рублей (сейчас он составляет 360 000 рублей, а год назад был всего 32 600 рублей). К 2030-му сбор на электрокар повысится до 2 340 000 рублей.

Марки автомобилей, которые затронет повышение утильсбора

Ожидается, что повышение утилизационного сбора коснётся в первую очередь китайских машин. По итогам первого полугодия 2024 года на их долю пришлось 57% от всего российского рынка новых автомобилей. По данным рейтинга «Автостата» за июнь 2024 года самые популярные модели китайских авто имеют двигатель объёмом 1,5 литра. Следовательно, их стоимость может подняться на 255 600 рублей уже к концу этого года.

Правительство полагает, что резкое повышение утильсбора необходимо для защиты российских производителей от иностранной конкуренции, в частности — от засилья китайских брендов, которые не планируют строительство собственных заводов на территории России. Локализация сборки является условием, при котором государство компенсирует компании сумму утильсбора.

Высоким утильсбором государство хочет простимулировать китайские бренды на строительство заводов, однако не все они готовы открывать производство. Большинство китайских компаний боится вторичных санкций и других изменений на непредсказуемом сейчас российском рынке. Сейчас только Haval работает по методу полного цикла.

Насколько подорожают автомобили и чего ждать от цен на рынке

Сильнее всего рискуют подскочить цены на самые бюджетные модели. Так, Haval Jolion, рекомендованная розничная цена которого без учёта скидок и в минимальной комплектации составляет 1 999 000 рублей, с октября может прибавить 13% стоимости.

Chery Tiggo 7 Pro Max (рекомендованная розничная цена 2 720 000 рублей) с учётом повышенной ставки утильсбора может подорожать на 9,3%. Chery Tiggo 4 Pro (рекомендованная розничная цена 2 120 000 рублей) — на 12%. Changan CS55 Plus (2 629 900 рублей) — на 9,7%. Omoda C5 (2 679 900) — на 9,5%.

Стоимость Geely Monjaro, который имеет объём двигателя 2 л и рекомендованную розничную цену 4 244 990 рублей, может подняться уже на 718 000 рублей, или на 17%.

Премиальный внедорожник Hongqi HS7 с двигателем 3 л, который сейчас без учёта скидок стоит у дилеров от 6 820 000 рублей, может добавить 824 600 рублей в результате индексации утильсбора — таким образом, цена вырастет на 12%.

Повышение ставок не коснётся граждан, которые ввозят автомобили для личного пользования. Фото © ТАСС /Сергей Фадеичев

Автоэксперты считают, что, помимо китайских моделей, значительное повышение цен затронет практически все марки автомобилей, представленных на отечественном авторынке.

Когда закон вступит в силу

Предполагается, что после общественного обсуждения постановление правительства вступит в силу 1 октября 2024 года. Необходимо отметить, что повышение ставок не коснётся граждан, которые ввозят автомобили для личного пользования.

По-прежнему останется возможность приобрести за рубежом одну машину в год, не передавая право собственности на неё в последующие 12 месяцев, и заплатить при этом по льготному тарифу (3400–5200 рублей). Как и сейчас, это будет касаться только автомобилей с объёмом двигателя до 3 литров — в противном случае действует обычный, коммерческий коэффициент.

Авторы Андрей Соколов