Трасса М11 "Нева": тарифы, как сэкономить, остановки для отдыха, заправки 16 июля 2024 года президент России Владимир Путин лично проинспектировал и принял последний участок скоростной автомобильной трассы М11 "Нева" на северном обходе Твери. Теперь трасса стала непрерывной на всём протяжении от Москвы до Санкт-Петербурга. 16 июля, 15:08 Теперь трасса М11 стала непрерывной на всём протяжении от Москвы до Санкт-Петербурга. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Что известно о скоростной трассе М11 "Нева"

Существующая бесплатная автомобильная дорога М10 между Санкт-Петербургом и Москвой в основном проходит по маршруту старинного почтового тракта, построенного ещё в первой половине XVIII века. Его маршрут с самого начала пролегал более чем через 60 населённых пунктов.

Предложения о строительстве скоростного шоссе между Москвой и Ленинградом (ныне Санкт-Петербург) впервые были включены в Генеральный план развития Москвы 1971 года. Однако окончательно определена будущая трасса автодороги, получившей индекс М11, была только в 2006–2008 годах. С 17 июля 2009 года заказчиком строительства выступала Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор").

Работы по строительству моста через реку Ижору — участка платной дороги М11 Москва – Санкт-Петербург. Фото © ТАСС / Антон Ваганов

Строительство всей трассы в основном завершилось в 2019 году. Недостроенным оставался северный обход Твери: на этом участке машины съезжали на М10, а затем следовали по реконструированному отрезку бесплатного южного обхода города. Строительство северного обхода Твери стартовало в 2022 году. Первая половина обхода была открыта 28 декабря 2023 года — участок от Медного до развязки с Р132 "Золотое кольцо".

Общая характеристика трассы

Трасса М11 начинается от Московской кольцевой автодороги (МКАД) и является продолжением Московского скоростного диаметра. Общая длина скоростной дороги — 669 километров. В Петербурге М11 заканчивается у Кольцевой автодороги (КАД), с неё можно свернуть на другую платную дорогу — Западный скоростной диаметр. Всего на трассе 37 развязок и более 340 искусственных сооружений (мостов, эстакад, скотопрогонов). Крупнейшие мосты — через Волгу в Тверской области (738 м), через Волхов (742 м) и Мсту (720 м) в Новгородской области.

Вид на участок автомобильной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург на отрезке с 15-го по 58-й километр. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Проектная скорость движения по скоростной дороге — 150 километров в час, однако на открытых участках максимальный скоростной режим установлен в 110–130 километров в час. Количество полос движения варьируется от 10 — в Подмосковье до 8 — на подъезде к Санкт-Петербургу и 4–6 — на остальных участках.

На всей своей протяжённости трасса находится в доверительном управлении у ГК "Автодор". Оператором большинства участков М11 по соглашениям с концессионерами и владельцами является ООО "Объединённые системы сбора платы".

Чем платная М11 отличается от бесплатной М10

Иногда так хочется сэкономить и закрадывается мысль: а так ли уж необходимо ехать по платной дороге? Ведь и старая дорога М10 не так уж плоха. Это, конечно, дело личного выбора. Только надо учитывать, что на значительной протяжённости М10 является двухполосной или трёхполосной (по полосе в каждую сторону и чередующаяся полоса для обгона), имеет большое число одноуровневых примыканий и пересечений с другими дорогами. Среднее время в пути по ней может достигать 10 часов с учётом пробок. В то время как по скоростной трассе М11, с учётом ввода в строй последнего участка в обход Твери, вы можете преодолеть это расстояние за 5 часов.

Сколько стоит проезд по трассе М11

До открытия последнего участка в Тверской области стоимость проезда по трассе составляла от 3650 рублей (для легкового автомобиля во внепиковое время без учёта скидок за проезд по транспондеру) до 11 070 рублей (для крупногабаритных транспортных средств в пиковые часы без скидок).

Взимание платы происходит на специальных пунктах, оборудованных шлагбаумами. Система оплаты устроена удобно: берёте билет на въезде и оплачиваете проезд только один раз на выезде в зависимости от пройденного расстояния.

Как сэкономить на проезде по М11

Проезжайте через пункты оплаты в "дешёвое" время

Этот лайфхак самый простой и работает на все способы оплаты. Система тарификации по всей трассе устроена таким образом, что стоимость проезда зависит от дня недели, направления движения и времени суток.

Самый низкий тариф на трассе М11 действует в ночное время, с 01:00 до 06:00. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Самый низкий тариф действует в ночное время, с 01:00 до 06:00. Самый высокий — в пятницу вечером, с 14:00 до 01:00, в сторону области, когда все едут за город, и в воскресенье вечером, с 14:00 до 01:00, когда все едут обратно.

Надо учитывать, что под временем подразумевается не время въезда на "платник", а фактическое время выезда с него через пункт оплаты.

Используйте транспондер

Использование транспондера позволяет проезжать пункты оплаты без остановки, по специально выделенным полосам, очередь на которые обычно сильно меньше, чем к будкам с кассами. Также это даёт возможность экономить на проезде.

Стоимость транспондеров различается. На М11, например, выдают бесплатно (получить можно в офисах на дороге около Москвы, они есть с двух сторон трассы. Есть ещё абонентская плата 50 рублей в месяц — она взимается только при наличии поездок в этот месяц), а T-Pass стоит минимум 1350.

Для частых поездок покупайте абонементы

Помимо скидок по транспондерам, на М11 существуют абонементы, адресованные тем, кто ездит по одному и тому же маршруту раз в день или в несколько дней. Принцип работы абонементов очень простой: чем чаще ездишь, тем меньше стоит одна поездка. Абонемент привязывается исключительно к транспондерам М11.

Не попадайте на повышенный тариф

Тариф за проезд по М11 зависит от класса транспортного средства. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Тариф за проезд по М11 зависит от класса транспортного средства. В первую, самую дешёвую, категорию попадают мотоциклы, легковые автомобили с прицепом и без них, но, важно, высотой не более двух метров. В полосах для транспондеров распознавание класса ТС происходит автоматически, электроника определяет при помощи датчиков высоту автомобиля и количество его осей. Так, по умолчанию в систему "зашито", что автомобиль первого класса имеет высоту до двух метров. То есть при установке больших колёс, бокса или багажника с велосипедами или другим грузом на крышу система может присвоить вам второй класс и списать деньги по более высокому тарифу.

Используйте приложение

В случае использования транспондера обязательно поставьте приложение: так вы можете легко отслеживать списания, пополнять баланс, а также пользоваться промоакциями, например, "рабочий" абонемент на две поездки можно купить только в приложении.

Остановки для отдыха и заправки

Кафе на трассе М11

На трассе присутствует сеть кафе — Mgrillcafe, которая базируется в двух местах: населённый пункт Эммаус; 423-й километр, правая сторона М11, Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение. Средний чек для одного человека начинается с 600 рублей. На 192-м километре трассы М10, которая в ряде мест пересекается с М11, расположена столовая "Пит-стоп", здесь средний чек для посетителя составит 500 рублей. На 165-м километре М10 находится Traveler’s Coffee со средним чеком в 1000 рублей. На 262-м километре трассы М11, с правой стороны Будовского, стоит M Cafe № 2 — там можно поесть также на 500 рублей.

Заправки на трассе М11

Вдоль трассы М11 находится много заправок и кафе. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

АЗС известных нефтяных компаний располагают зонами отдыха и кафе, их много, средний чек заведения в районе 600–800 рублей. Более подробно тут: 22 км — оба направления, многофункциональные зоны "ЛУКойл", станции зарядки электромобилей;

63 км + 900 м — по направлению в Москву, многофункциональная зона "Газпромнефть";

70 км + 900 м — по направлению в Санкт-Петербург, модульная АЗС "ЛУКойл";

105 км — оба направления, станции зарядки электромобилей;

124 км — по направлению в Санкт-Петербург, АЗС "Газпромнефть";

258 км — оба направления, АЗС "Роснефть" и станции зарядки электромобилей;

313 км — по направлению в Москву, многофункциональная зона "ЛУКойл";

327 км — оба направления, станции зарядки электромобилей; АЗС "ЛУКойл" по направлению из Москвы;

423 км — оба направления, АГЗС "Газпром", АЗС "ЛУКойл", станции зарядки электромобилей;

477 км — по направлению в Санкт-Петербург, многофункциональная заправка "Газпромнефть";

542 км — оба направления, станции зарядки электромобилей.

Отели на трассе М11

Московская область: "Время вдохновения", городской округ Клин, село Селинское, Преображенская улица, 2. Стоимость номера — от 5600 рублей.

Тверская область: "Завидово резорт", Конаковский муниципальный округ, деревня Тешилово, 45а. Стоимость номера — от 11 200 рублей.

"Редиссон резорт", Конаковский район, сельское поселение Завидово, деревня Вараксино, Тверской бульвар, 2. Стоимость номера — от 6000 рублей.

"Княжья речка", Калининский район, Михайловское сельское поселение, деревня Изворотень, 1. Стоимость номера — от 8000 рублей.

"Солнечная горка", Вышневолоцкий городской округ, деревня Курское, 11. Стоимость номера — от 3000 рублей.

Ленинградская область: "Тосно", Тосно, Красная набережная, 21а. Стоимость номера — от 6400 рублей. Санкт-Петербург: Hilton Saint Petersburg ExpoForum, Пушкинский район, посёлок Шушары, Петербургское шоссе, 62, корпус 2. Стоимость номера — от 11 000 рублей.

Авторы Андрей Соколов