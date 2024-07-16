Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург

Президент России Владимир Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери. После ввода в строй этой дороги полностью завершено строительство скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Как отметил глава государства, теперь время в пути между этими городами сократится почти на час.

"Сегодня здесь, в Твери, с опережением срока почти на год мы вводим в эксплуатацию один из объектов "Автодора" – современную 60-километровую автостраду в объезд города. Это, по сути, финальный, завершающий этап строительства трассы М-11 "Нева". У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но [строители говорят], на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно", — подчеркнул Путин.

Кроме того, дорога в обход Твери позволит более быстро и комфортно добраться до удивительных по красоте мест в окрестностях Валдая, а также до старинного города Торжка с его уникальными историей и культурой, добавил президент.

Напомним, что идею строительства трассы М-11 "Нева" от Москвы до Санкт-Петербурга Владимир Путин поддержал ещё в 2003 году. Общая протяжённость автодороги составляет 669 км. Разрешённая скорость на платных участках составляет до 130 км/ч.