Сливочное масло полезно для кожи и волос, заявил врач

Сливочное масло имеет массу полезных свойств и может быть частью здоровой диеты, однако важно соблюдать дневную норму его потребления. Об этом рассказала гинеколог-эндокринолог Регина Финогентова. По её словам, следует также помнить, что данный продукт плохо сочетается с некоторыми другими продуктами.

К примеру, нельзя злоупотреблять кондитерскими изделиями, содержащими сливочное масло, потому что оно плохо сочетается с сахаром. При этом употреблять масло могут как дети, так и беременные женщины. Рекомендованная дневная норма продукта без термической обработки в зависимости от состояния организма составляет 10-30 граммов, уточнила врач.

«При употреблении сливочного масла в пищу улучшается состояние кожи, ногтей и волос. Ненасыщенные жиры из масла поддерживают эластичность и тонус кровеносных сосудов, гликосфинголипиды защищают кишечник от инфекций, витамин А снимает воспаление. Триптофан, который содержится в молочном жире, способствует выработке серотонина, а значит, улучшает настроение, помогает регулировать циклы сна и бодрствования», — рассказала эксперт.

Однако данными полезными свойствами обладает именно натуральное сливочное масло, подчеркнула собеседница «Газеты.ru». По её словам, заменители молочного жира, облегчённые спреды и маргарин могут представлять опасность для здоровья человека.