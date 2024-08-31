Нутрициолог рассказала, как часто можно есть яйца

Куриные яйца являются довольно популярным продуктом, так как их можно есть практически в любом виде и они входят в состав очень многих блюд. Однако чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье, поэтому важно соблюдать норму.

Нутрициолог Ирина Попкова рассказала «Газете.ru», что здоровому человеку рекомендуется съедать по яйцу через день. Однако, по её словам, людям с высоким холестерином следует отнестись с особым вниманием к данному продукту.

«Продукт вызывает множество споров и разногласий, в особенности из-за высокого содержания холестерина, который ассоциируется с повышенным риском сердечных заболеваний. Однако желтки содержат оптимальную суточную норму холестерина — около 250–300 мг на 100 г продукта», — уточнила эксперт.