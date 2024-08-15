Названо самое вредное блюдо из яиц, которое едят практически все

Россиянам рассказали о самом вредном и при этом распространённом блюде из яиц, которое часто едят на завтрак. Как оказалось, жарить их, особенно до чёрной корочки, нельзя. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк в беседе с NEWS.ru.

Специалист объяснила, что в жареных яйцах содержится много метаболитов, на выведение которых организм тратит витамины и минералы. Поэтому в свой рацион лучше включать варёные яйца.

Также диетолог предупредила о другой опасности яиц. Она напомнила, что на их скорлупе может обитать бактерия — сальмонелла. Она вызывает острое инфекционное заболевание ЖКТ, которое вылечить не так просто. Подцепить её может человек любого возраста. При этом заморозка яиц не понижает риски заражения этой бактерией.

"Они (сальмонеллы. — Прим. Life.ru) хорошо сохраняются и долго живут в окружающей среде. Им не страшен холод, поэтому заморозка продуктов не предотвращает заражение. Зато при кипячении эти бактерии погибают мгновенно", — отметила диетолог.