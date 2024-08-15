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15 августа, 13:04

Названо самое вредное блюдо из яиц, которое едят практически все

Диетолог Микитюк: Жареные яйца лучше исключить из рациона из-за метаболитов

Россиянам рассказали о самом вредном и при этом распространённом блюде из яиц, которое часто едят на завтрак. Как оказалось, жарить их, особенно до чёрной корочки, нельзя. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк в беседе с NEWS.ru.

Специалист объяснила, что в жареных яйцах содержится много метаболитов, на выведение которых организм тратит витамины и минералы. Поэтому в свой рацион лучше включать варёные яйца.

Также диетолог предупредила о другой опасности яиц. Она напомнила, что на их скорлупе может обитать бактерия — сальмонелла. Она вызывает острое инфекционное заболевание ЖКТ, которое вылечить не так просто. Подцепить её может человек любого возраста. При этом заморозка яиц не понижает риски заражения этой бактерией.

"Они (сальмонеллы. — Прим. Life.ru) хорошо сохраняются и долго живут в окружающей среде. Им не страшен холод, поэтому заморозка продуктов не предотвращает заражение. Зато при кипячении эти бактерии погибают мгновенно", — отметила диетолог.

Врач объяснила, в каких случаях микроволновка не спасёт вашу еду от сальмонеллы и бацилл
Врач объяснила, в каких случаях микроволновка не спасёт вашу еду от сальмонеллы и бацилл

Подцепить сальмонеллу можно не только от яиц. Риск заразиться опасными бактериями повышается во время пикника из-за плохой гигиены. Различные отравления связаны с тем, что в жаркую погоду микроорганизмы размножаются быстрее. Чаще всего это происходит в готовой еде: салатах, мясных и сырных нарезках, десертах и молочных продуктах.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
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