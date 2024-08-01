Врач объяснила, в каких случаях микроволновка не спасёт вашу еду от сальмонеллы и бацилл Врач Уланкина: Бациллы могут появиться в рисе или макаронах 1 августа, 05:00 Врачи не советуют разогревать всю еду в микроволновке. Обложка © Freepik.com

Микроволновая печь разогревает пищу, заставляя вибрировать входящие в состав продуктов молекулы воды. Это удобно: подогрев в СВЧ-печи занимает намного меньше времени и не требует использования дополнительной посуды. Однако в некоторых случаях врачи рекомендуют подогревать еду на плите. Какие это случаи — Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Многие болезнетворные микроорганизмы погибают при достаточном нагреве. Например, сальмонелла разрушается при прогревании до 85 градусов. Однако при использовании микроволновки разогрев зачастую происходит неравномерно. Это значит, что некоторые участки блюда прогреваются хорошо, а другие остаются холодными и не подвергаются необходимой дезинфекции. Ольга Уланкина Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Поэтому при использовании микроволновки важно обеспечить равномерное распределение тепла. Для этого врач советует разогревать блюдо в несколько этапов, перемешивая или переворачивая его таким образом, чтобы избежать непрогретых участков. Также рекомендуется использовать специальную посуду, предназначенную для микроволновок, и крышку, которая обеспечивает более равномерное распределение электромагнитных лучей.

Уланкина объяснила, что среди наиболее опасных микроорганизмов, которые могут появиться в еде, — клостридиум ботулинум (бактерия, вызывающая редкое, но опасное заболевание — ботулизм), а также сальмонелла, бациллы.

Для ботулина благоприятны анаэробные (то есть бескислородные) среды. Чаще всего он встречается в консервированных продуктах, заготовленных с нарушением технологии, но может образоваться и в других продуктах, например отварном картофеле, который сложили в герметичный контейнер и не убрали вовремя в холодильник.

Сальмонелла часто встречается в продуктах животного происхождения, таких как курица и яйца. Бациллы могут начать активно развиваться в рисе или макаронах, которые хранились при комнатной температуре.

А ранее врач рассказала, сколько минут можно разогревать еду в микроволновке. Дело в том, что при длительном нагревании или обработке число нутриентов сокращается примерно на 40%.

Авторы Андрей Горяничев