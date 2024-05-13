Врач рассказала, сколько минут можно разогревать еду в микроволновке

Разогревание еды в пластиковой посуде и непригодных для микроволновки контейнерах может быть опасно. Дело в том, что из материала выделяется бензол, который грозит появлением мутаций и повреждением ДНК. Об этом рассказала врач-эндокринолог Анастасия Гальянова.

"Вредные вещества при нагревании еды в микроволновке могут образовываться в зависимости от того, какая посуда для этого используется. Так, в микроволновой печи лучше не использовать одноразовую посуду из пластика и пластиковые контейнеры. При нагревании пластика высвобождается огромное количество токсических веществ", — объяснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Одним из самых вредных соединений медик назвала бензол. Он приводит к возникновению мутаций и повреждению ДНК, а также способствует окислительному процессу. Гальянова рекомендует разогревать еду в керамической или стеклянной посуде. Для использования в микроволновке, поясняет врач, подходит специальный пищевой пластик. Он маркируется цифрой "пять" внутри треугольника либо просто символом микроволновки.

Эксперт добавила, что время разогрева еды также стоит ограничить до одной минуты, так как при длительном нагревании или обработке в микроволновой печи число нутриентов сокращается примерно на 40%. Если же есть возможность, то подогревать пищу стоит другим способом, например в плите или духовке, а не в микроволновке, заключила эндокринолог.