Профессор рассказал, стоит ли бояться излучения от микроволновки

Работа микроволновой печи не сказывается негативно на здоровье человека, рассказал "Москве 24" профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ, профессор РАН, доктор физико-математических наук Александр Пятаков.

Он уточнил, что устройство для разогрева еды использует тепловое воздействие микроволнового излучения частотой 2,45 гигагерца, а также молекулы воды в пище.

"Микроволновое излучение высокой интенсивности опасно для биологических тканей, которые, как известно, также содержат большое количество воды. Но это поле сконцентрировано внутри камеры микроволновки. Излучение вовне по интенсивности не превышает то, что используется в домашней сети Wi-Fi", — сообщил Пятаков.

По его словам, главное — пользоваться устройством по инструкции. Дверца должна быть закрыта, чтобы металлический корпус и сетка защитили человека от излучения.

Пища также не получает негативного влияния после воздействия излучений. Правда, по вкусу она будет отличаться от той, что была разогрета в духовке или приготовлена в русской печи. Эксперт также рассказал, почему блюда разогреваются в микроволновке неравномерно. По его мнению, дело — в неоднородности состава блюд.