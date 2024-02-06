Развенчаны 3 страшилки о микроволновках, в которых нет ничего общего с реальностью

В Сети всегда обсуждался вред, который наносит нам еда, разогретая в микроволновой печи. Авторы утверждают, что СВЧ-печи облучают еду таинственными волнами, производят вредные вещества и портят таким образом продукты. Насколько эти обвинения соответствуют реальности, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Некоторые считают, что микроволновки забирают из еды все питательные свойства. Врач уверяет, что микроволны, внедряясь в пищу, прогревают её снаружи и изнутри. Это позволяет сохранять витамины и микроэлементы, которые разрушаются при варке и жарке.

Мифы, связанные с радиоактивным облучением в микроволновых печах, появились когда-то на фоне роста популярности голливудских фильмов об апокалипсисе. Врач отметила, что в СВЧ-печах есть только электромагнитные волны, которые также распространяет экран телефона или телевизора, но микроволновка делает это внутри себя. Также радиоволны не накапливаются в пище, а проходят сквозь неё и гаснут. Ещё один известный миф связан с тем, что микроволновка вызывает рак.

"Ни одно исследование и наблюдение не подтвердило того, что использование микроволновой печи способно спровоцировать развитие онкологических заболеваний", — сказала Соломатина.

Она заключила, что внимание обращать стоит лишь на то, в чём вы собираетесь разогревать еду в микроволновке. Пластмассовая посуда категорически не подходит для СВЧ-печей, потому что в ней содержатся опасные соединения — фталаты, которые от нагрева проникают в пищу и отравляют её. Это может вызывать нарушение эндокринной системы, ожирение, бесплодие и даже онкологию.