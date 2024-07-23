Может ли еда из микроволновки вызвать рак — мнение инженера

Долгое время люди ошибочно думали, что электромагнитные волны, которые излучает микроволновка, могут спровоцировать рак. Однако это не так, заявил NEWS.ru инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров.

В народе бытует мнение, что микроволновая печь в процессе работы уничтожает витамины и минералы, а также провоцирует образование радикалов, повреждающих клетки организма. Учёный пояснил, что это мнение ошибочно. Излучение в микроволновке не такое сильное, как, например, при рентгене. Поэтому использование этого электроприбора абсолютно безопасно для человека.

Другое дело, что еда действительно теряет часть питательных веществ во время разогрева. Но те же самые процессы происходят при любой термической обработке (варка, жарка, запекание), пояснил эксперт.

"Не стоит разогревать пищу в микроволновке в пластиковой посуде, иначе частицы пластика перейдут в еду, а значит, в наш организм", — отметил Кучеров.