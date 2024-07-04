Пикник стал новым способом подцепить сальмонеллу или кишечную палочку, предупредила врач

Не всегда обед на природе в виде пикника может принести положительные эмоции и хорошее настроение. Зачастую главными проблемами подобных перекусов на улице являются отравление и расстройство пищеварения. Об этом сообщает РИАМО.

По мнению врача-эксперта медицинской компании "Лабквест" Веры Сережиной, проблемы после пикника чаще всего возникают на фоне несоблюдения простых правил гигиены и хранения продуктов. Различные отравления связаны с тем, что в жаркую погоду микроорганизмы размножаются быстрее. Чаще всего это происходит в готовой еде: салатах, мясных и сырных нарезках, десертах и молочных продуктах.

Сегодня наиболее распространёнными возбудителями острых пищевых отравлений являются сальмонеллы, энтерококки, стрептококки, протеи, клостридии, стафилококки и кишечная палочка.

"Некоторые бактерии могут быть коварными. Так, для активного выделения энтеротоксина стафилококком в продукте достаточно всего 40 минут при температуре воздуха выше 20 градусов. При этом вкус, цвет и запах продукта могут не измениться, что делает его употребление особенно опасным. В результате человек может столкнуться с сильной токсической реакцией организма", — рассказала Сережина.

Напомним, что у пищевых токсикоинфекций достаточно короткий инкубационный период. Обычно он длится от 2 до 24 часов. В этот промежуток времени у пострадавшего могут появиться тошнота, рвота и многократный жидкий стул. Иногда наблюдаются сильные боли в животе, повышение температуры, озноб, общая слабость и головная боль.

"Пути распространения инфекции включают покупку продуктов в местах, не соответствующих санитарным нормам, использование продуктов с истекшим или близким к истечению сроком годности, повреждённая упаковка, нарушение температурного режима хранения, немытые фрукты и овощи, некачественная вода, употребление напитков со льдом неизвестного происхождения, а также грязные руки и предметы, такие как игрушки и телефоны", — подытожила врач.