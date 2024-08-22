Назван продукт, который может вызвать аллергию ещё в утробе матери

Чаще всего аллергия формируется с детского возраста и сопровождает человека всю жизнь. Её может вызвать что угодно: цветение растений, шерсть животных, пыль, укусы насекомых и прочее. Но самым мощным аллергеном является еда. Некоторые продукты питания способны вызвать у человека даже анафилактический шок. В частности, к таким относятся арахис, яйца и клубника, заявила NEWS.ru врач-терапевт Яна Шмелёва.

Также сильным аллергеном, по словам доктора, могут быть рыба, икра и морепродукты. Аллергия на них проявляется в виде дискомфортного покалывания во рту, зуда, тошноты и высыпаний.

Нередко встречается неспособность организма расщеплять молочный сахар в силу ферментативной недостаточности. Чаще непереносимость лактозы встречается у детей до трёх лет, но может диагностироваться и у взрослых. Она может развиваться ещё в период внутриутробного развития, объяснила врач.

С яйцами, особенно куриными, в целом надо быть аккуратнее. Их белок может встречаться не только во многих блюдах, в частности, салатах, но и в некоторых вакцинах. Обычно аллергия на яйца проявляется в виде ринита, диспепсии, снижения артериального давления, объяснила врач.

«Среди фруктов ещё больше продуктов-аллергенов. Особенно опасными считаются клубника, земляника и лимоны. Это лидеры среди аллергенов», — заключила терапевт.