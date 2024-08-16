Россиянам назвали неприятную причину не объедаться грушами

Любителям груш стоит быть осторожнее, ведь если увлечься и съесть больше нормы, то можно спровоцировать запоры и другие неприятные последствия. Об этом рассказала NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева.

Стоит отметить, что груши хорошо подойдут для людей, сидящих на диете. Эксперт напомнила, что в 100 граммах этого фрукта содержится всего 47 ккал. Кроме того, продукт богат витаминами С, К, В2, В6, В9 и является ценным источником клетчатки, которая благотворно сказывается на работе кишечника. Также в груше есть железо, необходимое для поддержания уровня гемоглобина в крови. Но при этом не стоит набрасываться на этот фрукт и съедать за раз килограмм. Всё хорошо в меру.

"Не рекомендуется употреблять груши в очень больших количествах, так как это может привести к запорам. У некоторых людей, страдающих аллергией на пыльцу берёзы, может быть аллергия на грушу", — отметила биолог.