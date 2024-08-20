Врач назвала продукты, которые защитят от болезней осенью
Диетолог Соломатина: Для укрепления иммунитета надо есть 500 г клетчатки в день
Осенью наш организм ослабевает и становится подвержен атаке вирусов. Чтобы не заболеть в этот период времени, стоит укреплять свой иммунитет уже сейчас. Врачи советуют уделить особое внимание не только режиму сна, водному балансу и физической активности, но и питанию.
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, 80% иммунной системы человека сосредоточено именно в кишечнике. Поэтому так важно, чтобы еда была разнообразной, сбалансированной и полезной. Для укрепления здоровья в рационе каждый день должно присутствовать около 500 граммов клетчатки. Она содержится в цельнозерновых кашах и хлебе, а также в зелени, овощах, фруктах и ягодах.
Помимо всего прочего, овощи и фрукты богаты антиоксидантами, которые понижают уровень воспалений и укрепляют защиту организма. Также такая еда хорошо воздействует на сердечно-сосудистую систему.
"Но с фруктами нужно быть осторожными: во многих из них содержится много сахара, в котором хорошо размножаются патогенные бактерии. Из-за этого нашим полезным бактериям становится тяжелее контролировать их рост и активность", — отметила диетолог в беседе с "Москвой 24".
Специалист добавила, что хорошо укрепляют иммунитет кисломолочные продукты (кефир, ряженка, ацидофилин). Особое внимание надо уделить белкам, в частности, мясу курицы, индейке, рыбе, творогу, сыру, яйцам, нуту, фасоли и гороху.
Источником омеги-3, витаминов А и D является печень трески. Много витамина С содержится в квашеной капусте, чёрной смородине, болгарском перце, цитрусовых и отваре шиповника. Для восполнения дефицита железа можно есть не только яблоки, но и говяжью печень, вишню, черешню и бананы, отметила Соломатина.
Осенью можно добавить в свой ежедневный рацион кусочек сала. В нём есть арахидоновая кислота, которая тоже полезна для иммунитета. А вот от фастфуда и продуктов с маргарином и пальмовым маслом стоит вовсе отказаться. Они разрушают клеточную мембрану, из-за чего иммунная система ослабевает.
Ранее стала известна дневная норма овощей. Их можно есть в небольших количествах, но каждый день. Для взрослого человека будет достаточно всего 200 граммов для поддержания здоровья. Если есть их реже или не есть вовсе, снизится иммунитет. Также заживление порезов, царапин, прыщей и ссадин будет длиться дольше.