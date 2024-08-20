Врач назвала продукты, которые защитят от болезней осенью

Осенью наш организм ослабевает и становится подвержен атаке вирусов. Чтобы не заболеть в этот период времени, стоит укреплять свой иммунитет уже сейчас. Врачи советуют уделить особое внимание не только режиму сна, водному балансу и физической активности, но и питанию.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, 80% иммунной системы человека сосредоточено именно в кишечнике. Поэтому так важно, чтобы еда была разнообразной, сбалансированной и полезной. Для укрепления здоровья в рационе каждый день должно присутствовать около 500 граммов клетчатки. Она содержится в цельнозерновых кашах и хлебе, а также в зелени, овощах, фруктах и ягодах.

Помимо всего прочего, овощи и фрукты богаты антиоксидантами, которые понижают уровень воспалений и укрепляют защиту организма. Также такая еда хорошо воздействует на сердечно-сосудистую систему.

"Но с фруктами нужно быть осторожными: во многих из них содержится много сахара, в котором хорошо размножаются патогенные бактерии. Из-за этого нашим полезным бактериям становится тяжелее контролировать их рост и активность", — отметила диетолог в беседе с "Москвой 24".

Специалист добавила, что хорошо укрепляют иммунитет кисломолочные продукты (кефир, ряженка, ацидофилин). Особое внимание надо уделить белкам, в частности, мясу курицы, индейке, рыбе, творогу, сыру, яйцам, нуту, фасоли и гороху.

Источником омеги-3, витаминов А и D является печень трески. Много витамина С содержится в квашеной капусте, чёрной смородине, болгарском перце, цитрусовых и отваре шиповника. Для восполнения дефицита железа можно есть не только яблоки, но и говяжью печень, вишню, черешню и бананы, отметила Соломатина.

Осенью можно добавить в свой ежедневный рацион кусочек сала. В нём есть арахидоновая кислота, которая тоже полезна для иммунитета. А вот от фастфуда и продуктов с маргарином и пальмовым маслом стоит вовсе отказаться. Они разрушают клеточную мембрану, из-за чего иммунная система ослабевает.