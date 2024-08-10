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10 августа, 19:27

Врач раскрыла, сколько овощей надо есть в день, чтобы не убить иммунитет

Диетолог Писарева: В день надо съедать не меньше 200 граммов овощей

В день надо съедать не меньше 200 граммов овощей. Обложка © freepik

В день надо съедать не меньше 200 граммов овощей. Обложка © freepik

Овощи содержат в себе множество полезных витаминов и минералов, поэтому так важно есть их каждый день. Они способствуют повышению иммунитета и улучшению работы ЖКТ. Недостаток этих продуктов в рационе неизбежно приведёт к проблемам со здоровьем, заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева "Вечерней Москве".

Эксперт призвала россиян есть овощи хотя бы в небольших количествах, но каждый день. Для взрослого человека будет достаточно всего 200 граммов для поддержания здоровья.

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"Если есть их реже или не есть вовсе, снизится иммунитет. Также заживление порезов, царапин, прыщей и ссадин будет длиться дольше, а процесс переваривания пищи усложнится, потому что организм не будет получать клетчатку", — отметила Писарева.

Диетолог призвала есть не только помидоры и огурцы, но и включить в свой рацион другие овощи. Много полезных веществ также содержится в брокколи, шпинате, моркови и цветной капусте, напомнила врач.

Также витаминами богаты кабачки. Но плоды перед употреблением лучше не подвергать термической обработке: жарке или варке. Так вы убьёте всю пользу, содержащуюся в них. Лучше есть кабачки в сыром виде и добавлять в салат.

Алёна Зиновьева
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