Врач раскрыла, сколько овощей надо есть в день, чтобы не убить иммунитет

Овощи содержат в себе множество полезных витаминов и минералов, поэтому так важно есть их каждый день. Они способствуют повышению иммунитета и улучшению работы ЖКТ. Недостаток этих продуктов в рационе неизбежно приведёт к проблемам со здоровьем, заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева "Вечерней Москве".

Эксперт призвала россиян есть овощи хотя бы в небольших количествах, но каждый день. Для взрослого человека будет достаточно всего 200 граммов для поддержания здоровья.

"Если есть их реже или не есть вовсе, снизится иммунитет. Также заживление порезов, царапин, прыщей и ссадин будет длиться дольше, а процесс переваривания пищи усложнится, потому что организм не будет получать клетчатку", — отметила Писарева.

Диетолог призвала есть не только помидоры и огурцы, но и включить в свой рацион другие овощи. Много полезных веществ также содержится в брокколи, шпинате, моркови и цветной капусте, напомнила врач.