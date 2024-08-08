Названы самые вредные блюда из кабачков

Россиян предостерегли от одной из самых распространённых ошибок, которую допускают практически все при созревании кабачков. По словам исполнительного директора АНО НИЦ "Здоровое питание", диетолога, гастроэнтеролога первой категории Нурии Диановой, свежие плоды нельзя подвергать термической обработке. Так вы убьёте всю пользу, содержащуюся в них.

"Прежде всего, в этом овоще есть витамин С, который не любит нагревания. Поэтому одна из ошибок — это термическая обработка, например, длительная варка. Происходит потеря витамина С, а также небольшого количества других витаминов: А, К и группы В. Плюс уходят в бульон имеющиеся в кабачке важные минеральные вещества: калий, магний, фосфор, кальций, железо и другие", — отметила медик в интервью радио Sputnik.

Излюбленным блюдом россиян являются оладьи из кабачков, их также не рекомендуется делать. При жарке не только происходит разрушение витаминов, но и резко увеличивается калорийность блюда. При нагревании масла образуются вредные соединения, трансжиры, которые негативно сказываются на здоровье.

По словам врача-диетолога, лучше всего есть кабачки в сыром виде, например, класть в салат. Так вы получите все необходимые микроэлементы и клетчатку, полезную для ЖКТ.