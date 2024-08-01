Вы зря отдаёте их родственникам: Врач рассказала, чем полезны кабачки Врач Кашух: В составе кабачка есть кальций, калий, магний и железо 1 августа, 05:00 Кабачки — очень полезные овощи. Обложка © Freepik.com / stockking

Кабачки — это овощи из семейства тыквенных. Они могут быть зелёного, белого, жёлтого или даже чёрного цвета (в зависимости от сорта). До России кабачки "добрались" в начале XIX века — из Италии или Турции — и сразу же обрели популярность благодаря простоте выращивания и приготовления. Чем полезны эти овощи и почему их не стоит передаривать родственникам, Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

В составе кабачка есть клетчатка, витамины группы B, С, PP, K, а также минералы — кальций, калий, магний, фосфор, железо, марганец. Благодаря этому кабачки помогают нормализовать пищеварение, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, укрепляют кости и суставы. При этом они очень низкокалорийные — на 100 граммов продукта приходится всего около 24 ккал. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Строгих ограничений по употреблению кабачков нет. В целом взрослым людям полезно съедать в день 400–500 г овощей, в том числе и кабачков — в сыром, тушёном, запечённом виде. При этом врач не советует жарить их на масле или добавлять при приготовлении большое количество майонеза — это может привести к набору веса.

При выборе кабачков следует обратить внимание на их внешний вид. На кожице овоща не должно быть гнили, пятен, повреждений. Сам кабачок на ощупь должен быть упругим, а при постукивании — звонким.

Хранить кабачки Кашух советует в сухом, прохладном и тёмном помещении. При этом желательно, чтобы овощи не прикасались друг к другу (можно поместить их в отдельные бумажные пакеты). Плодоножку при этом нужно отрезать, а не выкручивать, и в идеале ещё можно обработать её парафином — для лучшей сохранности плода.

Кстати, кабачки могут помочь в борьбе с отёками и возрастным ослаблением зрения. Они особенно полезны людям старше 45 лет, так как именно в этом возрасте начинают превалировать процессы старения.

Авторы Андрей Горяничев