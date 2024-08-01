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Вы зря отдаёте их родственникам: Врач рассказала, чем полезны кабачки

Врач Кашух: В составе кабачка есть кальций, калий, магний и железо

1 августа, 05:00
Кабачки — очень полезные овощи. Обложка © Freepik.com / stockking

Кабачки — очень полезные овощи. Обложка © Freepik.com / stockking

Кабачки — это овощи из семейства тыквенных. Они могут быть зелёного, белого, жёлтого или даже чёрного цвета (в зависимости от сорта). До России кабачки "добрались" в начале XIX века — из Италии или Турции — и сразу же обрели популярность благодаря простоте выращивания и приготовления. Чем полезны эти овощи и почему их не стоит передаривать родственникам, Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

В составе кабачка есть клетчатка, витамины группы B, С, PP, K, а также минералы — кальций, калий, магний, фосфор, железо, марганец. Благодаря этому кабачки помогают нормализовать пищеварение, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, укрепляют кости и суставы. При этом они очень низкокалорийные — на 100 граммов продукта приходится всего около 24 ккал.

Екатерина Кашух

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

В составе кабачка есть клетчатка, витамины группы B, С, PP, K, а также минералы — кальций, калий, магний, фосфор, железо, марганец. Благодаря этому кабачки помогают нормализовать пищеварение, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, укрепляют кости и суставы. При этом они очень низкокалорийные — на 100 граммов продукта приходится всего около 24 ккал.
В составе кабачка есть клетчатка, витамины группы B, С, PP, K, а также минералы — кальций, калий, магний, фосфор, железо, марганец. Благодаря этому кабачки помогают нормализовать пищеварение, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, укрепляют кости и суставы. При этом они очень низкокалорийные — на 100 граммов продукта приходится всего около 24 ккал.

Строгих ограничений по употреблению кабачков нет. В целом взрослым людям полезно съедать в день 400–500 г овощей, в том числе и кабачков — в сыром, тушёном, запечённом виде. При этом врач не советует жарить их на масле или добавлять при приготовлении большое количество майонеза — это может привести к набору веса.

При выборе кабачков следует обратить внимание на их внешний вид. На кожице овоща не должно быть гнили, пятен, повреждений. Сам кабачок на ощупь должен быть упругим, а при постукивании — звонким.

Хранить кабачки Кашух советует в сухом, прохладном и тёмном помещении. При этом желательно, чтобы овощи не прикасались друг к другу (можно поместить их в отдельные бумажные пакеты). Плодоножку при этом нужно отрезать, а не выкручивать, и в идеале ещё можно обработать её парафином — для лучшей сохранности плода.

Россиянкам рассказали, как сделать маску для лица из кабачков, которыми одарили родственники
Россиянкам рассказали, как сделать маску для лица из кабачков, которыми одарили родственники

Кстати, кабачки могут помочь в борьбе с отёками и возрастным ослаблением зрения. Они особенно полезны людям старше 45 лет, так как именно в этом возрасте начинают превалировать процессы старения.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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