Врач рассказала, в чём неожиданная польза перепелиных яиц

Содержащиеся в перепелиных яйцах селен и цинк поддержат иммунную систему и репродуктивное здоровье — как женское, так и мужское. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, перепелиные яйца являются источником легкоусвояемого белка. По этой причине их нельзя употреблять тем, у кого есть аллергия на яичный белок. Также в продукте содержатся витамин A, который необходим для здоровья глаз, витамин D, необходимый для обмена кальция, лецитин, позитивно влияющий на здоровье сердечно-сосудистой системы. Перепелиные яйца полезны при анемии, поскольку содержат витамин В12 и железо.