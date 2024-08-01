Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 15:59

Врач рассказала, в чём неожиданная польза перепелиных яиц

Гастроэнтеролог Тимощенко: Перепелиные яйца поддержат иммунитет

Содержащиеся в перепелиных яйцах селен и цинк поддержат иммунную систему и репродуктивное здоровье — как женское, так и мужское. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, перепелиные яйца являются источником легкоусвояемого белка. По этой причине их нельзя употреблять тем, у кого есть аллергия на яичный белок. Также в продукте содержатся витамин A, который необходим для здоровья глаз, витамин D, необходимый для обмена кальция, лецитин, позитивно влияющий на здоровье сердечно-сосудистой системы. Перепелиные яйца полезны при анемии, поскольку содержат витамин В12 и железо.

Врач объяснила, как горячий борщик может наградить вас проблемами с ЖКТ
Врач объяснила, как горячий борщик может наградить вас проблемами с ЖКТ

Ранее диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры. Оказалось, что томаты противопоказаны людям, страдающим подагрой и нарушениями белкового обмена, пациентам с аутоиммунными заболеваниями — например, тиреоидитом или ревматоидным артритом, а также тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Но это не полный список!

Обложка ©

freepik.com/KamranAydinov

Дмитрий Коренев
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров