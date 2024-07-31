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31 июля, 15:45

Врач объяснила, как горячий борщик может наградить вас проблемами с ЖКТ

Врач Зарубина: Горячая пища может привести к ожогу желудка

Слишком горячая еда и напитки могут привести к патологическим изменениям со стороны желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина, её слова приводит "Газета.ru".

Первый удар принимает на себя ротовая полость. В случае если пища слишком горячая, человек не почувствует её вкус, так как сигналы от терморецепторов просто подавят сигналы от вкусовых.

"Постоянное термическое раздражение рецепторов языка может привести к уменьшению их чувствительности", — предупредила специалист.

Высокая температура потребляемой пищи ведёт к гибели клеток эпителия, и в результате можно получить ожог пищевода и желудка. По словам гастроэнтеролога, в лучшем случае человек будет испытывать неприятные ощущения при глотании, боль в пищеводе и желудке. В худшем — ожоги могут привести к появлению рубцов в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, что потребует долгого лечения и восстановления.

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"Самая оптимальная температура пищи для организма — примерно 40–42 градуса. Это чуть выше температуры внутренних органов, при ней лучше всего работает ферментная система", — сказала Зарубина.

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freepik / timolina

Дмитрий Коренев
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