Пища для ума: Названы продукты, улучшающие память и внимание

Существует целый ряд суперпродуктов, которые способны не только насытить организм, но и поспособствовать сохранению когнитивных функций, улучшить концентрацию внимания и память. Полезную для мозга пищу назвала нутрициолог, wellness-эксперт Ирина Попкова в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, важнейшим источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3 является рыба таких видов, как лосось, форель, скумбрия и сельдь. Необязательно есть её каждый день, достаточно будет добавлять в свой рацион один-два раза в неделю на постоянной основе.

Ещё одним суперфудом можно назвать грецкие орехи, а также льняное семя и льняное масло. Эти продукты можно есть ежедневно, но употреблять нормированно. Например, не больше 20–25 граммов орехов в день и не больше одной чайной ложки масла.

"Яйца — эталонный продукт по содержанию белка, аминокислот, важных для нормальной работы мозга. В них также содержатся витамины А, D и E, омега-3, витамины группы B, фолиевая кислота и биотин, который особенно необходим для регуляции энергетического обмена и поддержки нервных клеток", — добавила нутрициолог.

Также много витамина А, витаминов группы В, минералов и холина содержится в субпродуктах — в частности, в говяжьей печени. Морская капуста и фейхоа — источники йода. Черника и другие дикорастущие ягоды богаты антиоксидантами и снижают риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Флавоноиды в составе черники способствуют улучшению кровообращения в мозге и передаче нервных импульсов.

Тёмный шоколад, по словам эксперта, не только полезен для памяти и концентрации внимания, но и является источником триптофана — аминокислоты, которая способствует выработке гормона радости. 20–25 граммов в день будет вполне достаточно.