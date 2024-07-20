Названы продукты, которые помогут сохранить ясный ум и трезвую память
Невролог Косивцова: Черника, кумин, шпинат — особенно полезны для памяти
Правильное питание играет ключевую роль в сохранении ясности ума и памяти. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Veliavik
Правильное питание играет ключевую роль в сохранении ясности ума и памяти. Зелёный чай и средиземноморская диета являются лучшими помощниками в этой области, заявила в интервью РИА "ФедералПресс" невролог Ольга Косивцова. По словам специалиста, для снижения риска развития нарушений памяти важно поддерживать нормальный вес и придерживаться правильного питания.
Средиземноморская диета влияет на биологические механизмы, такие как окислительный стресс и воспаление, которые лежат в основе болезни Альцгеймера. Придерживаясь её, можно увеличить количество полезных питательных веществ, обладающих противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что способствует защите мозга.
Среди продуктов, которые особенно полезны для сохранения памяти, специалист выделила чернику, листовую зелень, кумин, шпинат и капусту. Они обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают защищать мозг. Особое внимание невролог уделила зелёному чаю.
"Молекула в зелёном чае разрушает клубки белка тау, которые накапливаются в мозге из-за болезни Альцгеймера", — подчеркнула врач.
Ранее невролог рассказала, что нарушения памяти могут возникать из-за хронического сосудистого повреждения головного мозга, часто возникающего на фоне гипертонии, гиперхолестеринемии, сахарного диабета и курения. Также она отметила, что дефицит витамина B12, заболевания щитовидной железы, побочные действия некоторых лекарств, нарушения сна, депрессия и тревога могут быть обратимыми причинами ухудшения памяти.