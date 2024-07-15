Названы болезни, которые чаще всего нарушают память

Нарушения памяти способны возникнуть в результате хронического сосудистого повреждения вещества головного мозга. Обычно это может произойти на фоне гипертонии, гиперхолестеринемии, сахарного диабета или курения. Об этом рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, лектор Российского общества "Знание" Ольга Косивцова.

"Некоторые состояния и заболевания могут носить обратимый характер: недостаток витамина B12 в результате нарушения всасывания или приёма лекарственных средств, применяемых при сахарном диабете, заболевания щитовидной железы, побочное действие некоторых лекарственных препаратов, нарушения сна, депрессия и тревога", — объяснила специалист в разговоре с РИА "ФедералПресс".

Для того чтобы ваша память "чувствовала" себя хорошо, необходимо вести здоровый образ жизни. Да, да и да. Это очень важно. При этом если у вас появляются признаки повышенного артериального давления, необходимо начать регулярный приём гипотензивных лекарств. Если же вы курите, то сначала надо значительно уменьшить количество сигарет, а далее постепенно отказаться от дымной зависимости.

Также специалист посоветовала заниматься физической активностью, так как ежедневные умеренные тренировки значительно снизят прогрессирование нарушений памяти и когнитивных расстройств.