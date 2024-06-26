"Безумие": Актриса из "Дневника памяти" столкнулась с беспощадной болезнью своей героини

Обладательница почётного "Оскара-2016" американская актриса Джина Роулендс уже пять лет страдает от болезни Альцгеймера. Об этом рассказал сын звезды фильма "Дневник памяти", режиссёр Ник Кассаветис.

"Я попросил маму сыграть взрослую Элли [в "Дневнике памяти"], поэтому мы проводили много времени, говоря о болезни Альцгеймера. И вот уже пять лет у неё этот недуг. У неё полная деменция. Это безумие", — подчеркнул кинорежиссёр в интервью изданию Entertainment Weekly.

Кассаветис снял мелодраму "Дневник памяти" с Райаном Гослингом и Рейчел Макадамс в главных ролях, где его мать сыграла взрослую версию героини. По сюжету она страдала болезнью Альцгеймера. Роулендс было тяжело играть эту роль. По её словам, если бы сын не был режиссёром этой картины, она бы не согласилась участвовать.