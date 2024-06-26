"Безумие": Актриса из "Дневника памяти" столкнулась с беспощадной болезнью своей героини
У актрисы Джины Роулендс из "Дневника памяти" обнаружили болезнь Альцгеймера
Джина Роулендс. Обложка © Getty Images / Kevork Djansezian
Обладательница почётного "Оскара-2016" американская актриса Джина Роулендс уже пять лет страдает от болезни Альцгеймера. Об этом рассказал сын звезды фильма "Дневник памяти", режиссёр Ник Кассаветис.
"Я попросил маму сыграть взрослую Элли [в "Дневнике памяти"], поэтому мы проводили много времени, говоря о болезни Альцгеймера. И вот уже пять лет у неё этот недуг. У неё полная деменция. Это безумие", — подчеркнул кинорежиссёр в интервью изданию Entertainment Weekly.
Кассаветис снял мелодраму "Дневник памяти" с Райаном Гослингом и Рейчел Макадамс в главных ролях, где его мать сыграла взрослую версию героини. По сюжету она страдала болезнью Альцгеймера. Роулендс было тяжело играть эту роль. По её словам, если бы сын не был режиссёром этой картины, она бы не согласилась участвовать.
Роулендс 94 года. Актриса была дважды номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за фильмы "Женщина под влиянием" и "Глория", а также удостоена "Оскара" за заслуги перед кинематографом.
От деменции уже долгое время страдает популярный актёр Брюс Уиллис. Ранее Life.ru рассказывал, что в 2022 году у звезды "Крепкого орешка" диагностировали лобно-височную деменцию. Узнав о диагнозе, артист завершил карьеру и практически перестал появляться на публике. Сейчас болезнь прогрессирует. Уиллис с трудом узнаёт бывшую супругу Деми Мур, а также не может писать и говорить. Медики отмечают, что в скором времени актёр может перестать узнавать и себя самого. Однако нынешняя жена Уиллиса Эмма Хеминг утверждает, что её муж всё равно продолжает радоваться жизни.