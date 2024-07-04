Учёные почти 20 лет искали причину ухудшения памяти у людей после 40 и наконец нашли
Neurology: Воспаления в организме до 30 лет ухудшают память в старости
Учёные выяснили, что повышенный уровень воспаления в организме до 30 лет может приводить к ухудшению памяти после 40. К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета, результаты их исследования приводятся в журнале Neurology.
В исследовании участвовали 2364 человека до 30 лет без когнитивных нарушений. Учёные брали кровь у испытуемых на уровень С-реактивного белка, который является индикатором воспаления. За 18 лет такой анализ проводили четыре раза. Через пять лет после последней сдачи крови участники прошли тест на умственные способности. К тому моменту всем было уже за 40.
Выяснилось, что высокий уровень воспаления в организме повлиял на функции памяти в будущем. Учёные подчеркнули, что только 10% участников с низким уровнем С-реактивного белка плохо справились с заданием. При умеренном или высоком уровне воспаления способности ухудшались до 19–21%.
Исследователи предположили, что у молодёжи воспаления в организме могут быть вызваны недостаточной физической активностью, избыточным весом, наличием хронических заболеваний, стрессом и курением. Учёные считают, что ЗОЖ является самой лучшей профилактикой снижения когнитивных способностей.
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