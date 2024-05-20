Учёные выяснили, как хоровое пение влияет на мозг пенсионеров МГППУ: Пение в хоре в пожилом возрасте улучшает мозговую активность 20 мая, 14:43 Пение в хоре в пожилом возрасте улучшает мозговую активность. Обложка © Freepik

Пожилые люди, занимающиеся академическим хоровым пением, замечают улучшение своего физического, эмоционального и когнитивного состояния, чаще ощущают наличие смысла жизни, а также чувствуют себя более счастливыми. Такие результаты показало исследование учёных из МГППУ, сообщает "Газета.Ru".

Участники исследования заполняли опросник психологического благополучия Кэрол Рифф и социально-демографическую анкету, отвечали на вопросы по удовлетворённости здоровьем, трудовой деятельностью и семейной жизнью. Вокалисты также заполнили анкету о музыкальной деятельности и её влиянии на самочувствие.

Оказалось, что хоровое пение даёт пожилым чувство идентичности и "команды", а также хорошо влияет на здоровье за счёт дыхательных упражнений. Однако не стоит забывать и о других сферах жизни: личной и трудовой, так как если там существуют проблемы, то пение не исправит ситуацию.

Ранее Life.ru рассказывал о фразах, которые не стоит говорить пожилым родителям, чтобы не обидеть их и не испортить отношения. Например, не надо запрещать старикам говорить о смерти — в этих разговорах они делятся своими переживаниями и беспокойствами.

Авторы Николай Рюмин