7 фраз, которые нельзя говорить пожилым родителям, если не хотите испортить последние годы их жизни

Отношения с пожилыми родителями могут быть полными тепла и уважения. Но иногда, часто не специально, мы говорим ужасные слова, из-за которых отношения могут пострадать. Собрали семь примеров фраз, которые стоит избегать, чтобы не обидеть и не угнетать ваших близких в их золотые годы.

1. "Вы испортили мне жизнь"

Избегаем обид: что никогда не говорить пожилым родителям. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Это, пожалуй, одна из самых жестоких вещей, которую можно сказать своим родителям. Такое обвинение точно нанесёт глубокую рану на сердце родителей, которые на самом деле всю свою жизнь старались делать для вас всё возможное. Вместо обвинений лучше постараться понять, что прошлое не изменить, а настоящее и будущее — в ваших руках.

2. "Как медленно! Давай лучше я"

Помощь — это хорошо, но лишать человека чувства собственной нужности и способности справляться самостоятельно — нет. Пожилым людям важно сохранять активность и чувство контроля над своей жизнью. Предлагайте помощь тактично и только тогда, когда она действительно нужна.

3. "А вот его/её родители…"

7 запретных фраз в общении с пожилыми: как сохранить тёплые отношения. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сравнения никогда не приносят радости. Говоря так, мы не только занижаем самооценку наших родителей, но и вносим в их душу чувство ущербности и ненужности. Любовь и заботу невозможно измерить тем, как поступают другие.

4. "Перестань этим заниматься"

Склонность перебарщивать с заботой о здоровье родителей может привести к тому, что мы начнём ограничивать их в том немногом, что приносит им радость и удовлетворение. Важно позволять родителям заниматься любимыми делами, поддерживая их стремление к активности.

5. "Не будем говорить о смерти"

Как не ранить словами: общение с пожилыми родителями. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Избегая разговоров о смерти, мы лишаем родителей возможности поделиться своими чувствами и переживаниями. Это тема, которая их волнует, и лучше поддержать их, показать, что вы готовы слушать и быть рядом, какими бы тяжёлыми эти разговоры ни были.

6. "Оставь себе, у нас всё есть"

Когда мы отказываемся от подарков или помощи, думая, что родители должны заботиться только о себе, мы рискуем нечаянно их обидеть. Подарки — это проявление любви и заботы, и отказ от этого может заставить их чувствовать себя ненужными.

7. "Если бы не вы, я бы…"

Чувствительные темы: что не стоит говорить пожилым. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Эта фраза — классический пример незаслуженных обвинений. Сказав так, мы кладём на плечи наших родителей бремя наших неудач или неисполненных желаний. Это не просто несправедливо, но и бесполезно, ведь прошлое изменить нельзя. А вот обиды останутся надолго.