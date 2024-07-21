Врач назвала простые продукты, которые защищают от рака

Исследования показывают, что питание играет важную роль в профилактике различных заболеваний, включая рак. Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" перечислила ряд продуктов, которые могут снизить риск онкологических заболеваний.

Основу противоракового питания составляют чеснок и различные виды капусты, такие как брокколи, цветная и брюссельская. Эти овощи богаты антиоксидантами и веществом изотиоцианатом, которое помогает бороться с раковыми клетками, не нанося вреда здоровым клеткам.

Кроме того, цельные зёрна и злаковые продукты содержат антиоксиданты и волокна, которые способствуют снижению риска рака толстой кишки. Зелёные листовые овощи, такие как шпинат, являются источником каротиноидов, которые удаляют опасные радикалы из организма, предотвращая рак.

Виноград и красное вино содержат антиоксидантные вещества, защищающие клетки от повреждений, в то время как зелёный чай способен замедлить развитие рака различных органов, включая печень и молочную железу.

Томаты, содержащие ликопин, эффективны в профилактике рака простаты, молочной железы и лёгких. Черника, в свою очередь, является одним из самых мощных антиоксидантов среди ягод, способных предотвратить рак. Для улучшения профилактики онкологических заболеваний стоит добавить в рацион семена льна, грибы и цитрусовые, такие как грейпфруты, апельсины и лимоны, резюмировала Сухорукова.