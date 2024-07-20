Врач рассказала, какой страшной болезнью грозит привычка жевать карандаши и ручки

Многие, сами того не замечая, начинают жевать ручку или карандаш в момент размышлений. Безобидная на первый взгляд привычка может привести к развитию опасных заболеваний полости рта. Об этом рассказала челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.

"Обладатель этой вредной привычки не только постоянно травмирует слизистую оболочку, но и делает это в одних и тех же местах. Что, в свою очередь, провоцирует формирование незаживающих афт, язв и последующий неадекватный ответ иммунной системы организма. Одним из ярких примеров является афта Беднара — незаживающая рана посередине нёба, возникающая из-за привычки "тыкать" эту зону ручкой или карандашом", — объяснила эксперт в разговоре с "Газетой.ru".

Не меньший вред организму наносят горячие, острые и кислые продукты. Агрессивное воздействие на полость рта запускает патологические процессы в пищеводе, желудке и кишечнике. Впоследствии это может привести к развитию гастрита или же злокачественных новообразований, отметила врач.

По этой же причине стоматологи рекомендуют тщательно следить за здоровьем зубов. Острые края надломанных коронок, пломб и сколы на зубах повреждают ткани языка и щёк. Свежие язвы и эрозии кратно увеличивают риск онкологии.

И всё же наиболее агрессивное воздействие на полость рта оказывает курение табачных изделий и различных заменителей. При этом одноразовые электронные сигареты и вейпы зачастую более вредны, чем классические сигареты. В них содержатся химические соединения, разрушающиеся оболочку полости рта.

"Одними из первых поводов серьёзно задуматься являются поражение слизистой по типу "пергаментной бумаги" (плоская лейкоплакия) и её "помутнение" на нёбе (лейкоплакия Таппейнера)", — рассказала специалист.

Также доктор предупредила об опасности пирсинга языка и губ. По её словам, намного быстрее травмы возникают из-за ношения крупных украшений с острыми и неровными краями.