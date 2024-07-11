Названо 10 патологий, на которые указывает неприятный запах изо рта

При неприятном запахе изо рта, с которым не справляется даже самый сильный ополаскиватель и освежитель, следует провериться. Этот отталкивающий симптом может указывать на наличие различных патологий. Об этом рассказала челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.

"Тонзиллит и иные лор-патологии часто являются причиной ощутимого и весьма характерного приторно-сладкого запаха. Его возникновение связано с формированием в углублениях (лакуны) отёчных и воспалённых миндалин инфицированных скоплений пищи, экссудата и микроорганизмов. Особенно важны агрессивные виды стрептококков, провоцирующих аутоиммунные поражения сердца и сосудов на фоне обыкновенной ангины", — объяснила врач в беседе с "Газетой.ru".

Также сопровождаться далеко не самыми приятными запахами могут пародонтит, ксеростомия, или так называемая сухость полости рта, сахарный диабет с высоким уровнем глюкозы в крови, а также афтозный и герпетический стоматиты.

"Гастрит и иные поражения желудочно-кишечного тракта всегда сопровождаются характерными кислыми и гнилостными запахами, усиливающимися после еды, особенно при обострении болезни. Язвенные поражения желудка и кишечника сопровождаются выраженным кислым или горьким вкусом", — рассказала лор.

По словам врача, на запах могут повлиять абсолютно разные причины. Например, специфическим горьковатым ароматом, похожим на черёмуху, сопровождаются воспалительные процессы от ангины Людвига до гнойно-некротического поражения миндалин, флегмон и абсцессов.