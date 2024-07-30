Стало известно, какие блюда могут превратить человека в агрессора

Люди, злоупотребляющие фастфудом, становятся более агрессивными, рассказала гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова, её слова приводит NEWS.ru.

По словам специалиста, любители продуктов с глутаматом натрия испытывают нехватку витаминов и других полезных микроэлементов. Эта добавка способствует повышению аппетита, что оказывает влияние на нервную систему человека. Нездоровая еда в больших объёмах способна привести к стрессу и депрессии.

Помимо фастфуда опасность представляют бульонные кубики, полуфабрикаты, кондитерские изделия и другие продукты, содержащие трансжиры, которые, по словам Сухоруковой, и провоцируют возникновение чрезмерной нервозности и агрессии.

"Чтобы не озлобляться на весь мир, допустимо ежедневно употреблять не более трёх граммов трансжиров. К слову, в стандартной порции картофеля фри этих веществ содержится вдвое больше", — отметила специалист.

Сухорукова порекомендовала приверженцам фастфуда пересмотреть рацион, в частности, обратить внимание на цельные зёрна, жирную рыбу, орехи, морепродукты, мясо птицы и бобовые.