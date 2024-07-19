В России могут появиться ГОСТы на бургеры, суши и другой фастфуд

В России может появиться ГОСТ на продукцию общественного питания, в том числе бургеры, салаты и суши. Об этом заявил глава "Роскачества" Максим Протасов.

"Содержание стандартов на бургеры, салаты и суши, как и в случае стандарта на шаурму, будет больше относиться к условиям производства, температурам хранения и реализации, системам пищевой безопасности, нежели устанавливать конкретную рецептуру или ингредиентный перечень для определённого блюда. Сама по себе система ГОСТов, безусловно, эффективна", — пояснил Протасов в беседе с "Газетой.ru".

С его слов, разработка ГОСТа для общественного питания станет особенно востребована среди потребителей, так как особая пометка будет говорить о качестве продукции. Ведь неспроста для получения государственного Знака качества продукция должна быть сделана чётко по ГОСТу.

Также глава "Роскачества" отметил, что разработку ГОСТа для шаурмы планируется завершить в следующем году. Он добавил, что любимый многими перекус на сегодняшний день входит в продукцию повышенного эпидемиологического риска.