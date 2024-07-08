Рассадник инфекций: Вертела для шаурмы потребовали запретить в России
Mash: Фастфуд-сеть требует запретить вертел для шаурмы из-за массовых отравлений
Крупная российская фастфуд-сеть обратилась в "Роскачество" с требованием запретить использование вертелов при приготовлении шаурмы. В компании считают, что данная технология часто приводит к порче мяса и массовым отравлениям, сообщает Mash.
В письме авторов инициативы говорится, что зачастую повара нанизывают мясо на шампур прямо в транспортировочной плёнке, которая затем расплавляется. Также они срезают плёнку на глаз, не соблюдая сроки годности и не используя маркировку. В итоге шаурма часто оказывается испорченной ещё до того, как попадает к покупателю. Компания предлагает безопасную альтернативу — готовить шаурму на грилях и в печах. По словам экспертов, вертел действительно может быть рассадником инфекций и приводить к массовым отравлениям.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме призвали вытеснить "фастхарчевни" и вернуть россиянам пирожковые, блинные и чайные. По словам одного из депутатов, традиционная русская кухня сейчас уступает место пицце, суши, роллам, шаурме и другим иностранным блюдам. Тем временем за рубежом предприниматели активно открывают заведения с русской тематикой.
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