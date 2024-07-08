Рассадник инфекций: Вертела для шаурмы потребовали запретить в России

В письме авторов инициативы говорится, что зачастую повара нанизывают мясо на шампур прямо в транспортировочной плёнке, которая затем расплавляется. Также они срезают плёнку на глаз, не соблюдая сроки годности и не используя маркировку. В итоге шаурма часто оказывается испорченной ещё до того, как попадает к покупателю. Компания предлагает безопасную альтернативу — готовить шаурму на грилях и в печах. По словам экспертов, вертел действительно может быть рассадником инфекций и приводить к массовым отравлениям.