В Госдуме призвали вытеснить "фастхарчевни" и вернуть россиянам пирожковые, блинные и чайные

Недавно в столице и регионах страны завершилась Масленица. Проходя по праздничным рядам и инсталляциям в славянском и старорусском стиле, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин задумался, а куда из нашего общепита исчезли чайные, пирожковые, блинные, закусочные, пельменные, и призвал заняться развитием кулинарного патриотизма.

По его словам, они, конечно, есть, но их очень мало. Сеть русской традиционной кухни, созданная в 1990-х годах, лопнула, и стало модно подражать Западу, появились пиццы, суши и роллы, шаурма и прочее.

"Миллионы палаток с шаурмой никто толком не проверяет ни на гигиену, ни на предмет других требований, им явно дают зелёную улицу повсеместно. Мясо, которое зачастую готовится у дороги, вся пыль на него летит, никто там ничего не вычищает и не моет. Я всё-таки считаю, что надо набраться проверяющим политической воли и административного ресурса для противостояния торговому хаосу в этом плане", — заявил парламентарий в беседе с телеканалом "360".

Если бы в торговых точках вместе с шаурмой продавали блины — это был бы умный кулинарный патриотизм. Помимо того, Правительство России могло бы пойти навстречу малому бизнесу именно на этом направлении торговли и предложить выгодные программы кредитования, субсидии и гранты на федеральном уровне, подчеркнул депутат.