Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры

В помидорах содержится большое количество пуриновых и пиримидиновых оснований, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме. Как рассказала врач-диетолог Алена Барредо, по этой причине томаты противопоказаны людям, страдающим подагрой и нарушениями белкового обмена.

"Также в томатах много лектина — вещества, стимулирующего хронические воспаления. Поэтому при проблемах с кишечником от помидоров лучше отказаться, а также при синдроме раздраженной кишки или неспецифическом язвенном колите", — цитирует Барредо NEWS.ru.

Людям с аутоиммунными заболеваниями — например, тиреоидитом или ревматоидным артритом — также стоит исключить томаты из своего рациона. По словам Барредо, лектин может усугубить аутоиммунный процесс. Также не рекомендуется употреблять помидоры при проблемах с желудочно-кишечным трактом (обострение гастрита, воспаление двенадцатиперстной кишки, язва желудка и др.) — в томатах содержится много щавелевой кислоты, которая усилит боль.

"При мочекаменной болезни, особенно при наличии камней, щавелевая кислота кристаллизуется в почках и усугубляет состояние. И конечно, при аллергии на томаты их ни в коем случае нельзя есть", — добавила врач.