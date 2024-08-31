Гастроэнтеролог перечислила ключевые признаки застоя желчи

Застой желчи может вызвать массу негативных последствий в организме человека, например нарушить усвоение жирорастворимых витаминов, а также привести к сухости кожи и слизистых. Определить данную проблему можно и по другим признакам. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Ирина Иванова.

«Желчь определяет моторику кишечника, поэтому застой желчи проявляется запором, а сброс скопившейся густой желчи вызывает диарею», — подчеркнула гастроэнтеролог в беседе с «Газетой.ru».

По её словам, из-за нарушения усвоения жирорастворимых витаминов может появиться сухость кожи и слизистых и ухудшиться зрение в сумерках. Кроме того, при употреблении бульона, яиц, шоколада, выпечки или какао возможно возникновение тошноты, вздутия и боли в правом подреберье. Всё это будет указывать на застой желчи.

Однако людям, которые чувствуют дискомфорт при употреблении жирной пищи, не следует отказываться от неё, так как это ещё сильнее ухудшит отток желчи, объяснила врач. Она порекомендовала выбирать топлёное, сливочное и нерафинированные растительные масла, определив дневную норму.

«Отказываться от жиров нельзя: не будет их — не будет желчи. Взрослому мужчине нужно примерно четыре, а женщине — три столовые ложки в течение дня», — уверена Иванова.